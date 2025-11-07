Teatro Sociale di Alba, i conti della stagione: chiesta chiarezza sui fondi comunali

Il tema della nuova stagione teatrale del Teatro Sociale è approdato in aula non per la qualità del cartellone, definito dallo stesso consigliere Domenico Boeri “una buona stagione, con un ottimo calendario”, ma per la questione delle coperture economiche indicate nella delibera di Giunta.

Boeri ha chiesto chiarimenti sulle risorse comunali che contribuiscono al progetto: “La delibera parla di 95 mila euro di fondi propri. Volevo capire quali fondi del Comune vengono utilizzati per la stagione teatrale”.

A rispondere è stata l’assessora alla Cultura Caterina Pasini, che ha ricostruito nel dettaglio la struttura economica dell’iniziativa. “La stagione è stata presentata lunedì, nel giorno del 170º compleanno del Teatro Sociale. Gli spettacoli partiranno il 5 dicembre”, ha ricordato.

La copertura finanziaria è così articolata: 150 mila euro stimati dagli incassi, 65.880 euro da sponsorizzazioni e 95.270 euro considerati fondi propri del Comune.

Su questa ultima voce Pasini ha precisato: “Occorre tener conto di 20 mila euro prelevati dal fondo di riserva, perché il bando della Regione Piemonte è in ritardo a causa della ripartenza della triennalità. Alla data della delibera non era ancora stato possibile accertare il contributo regionale né quello della Fondazione CRT, che restano comunque attesi”.

Il consigliere ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla provenienza dei restanti 75 mila euro, rilevando possibili criticità nella programmazione finanziaria. La risposta è arrivata dall'assessore al Bilancio Luigi Garassino, che ha precisato: “I 75 mila euro costituiscono lo stanziamento standard previsto ogni anno a bilancio per la stagione teatrale”.