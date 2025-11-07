Giornata mondiale del Diabete: prevenzione e controlli gratuiti con l’Asl Cn1

L’ Asl Cn1 in occasione della Giornata mondiale del Diabete che si terrà il 15 novembre organizza un’iniziativa di prevenzione/screening mediante punti informativi aperti dalle 9 alle 12,30 nei comuni di Fossano (piazza d’armi), Mondovì (ambulatorio diabetologia ospedale Regina Montis Regalis) e Saluzzo (piazza Risorgimento). Presso i punti informativi la popolazione potrà effettuare la misurazione della glicemia e la rilevazione del peso corporeo, avere consulenze dietologiche, consigli di corretta alimentazione e stili di vita oltre a poter compilare il questionario per la valutazione del rischio di insorgenza del diabete.

Il 16 novembre la Struttura di Endocrinologia e Diabetologia dell’AO Santa Croce e Carle in collaborazione con l’associazione Diabete No Limits e il Corso di Laurea Infermieristica sarà invece presente per tutta la giornata in corso Dante a Cuneo dove il personale distribuirà materiale informativo sugli stili di vita ed effettuerà il controllo glicemico capillare, la misurazione della circonferenza vita e un colloquio con un infermiere o un medico.

Secondo i dati 2023-2024 forniti dal sistema di sorveglianza Passi e Passi d’Argento il 4,5% dei residenti nell’Asl Cn1 tra i 18 e 69 anni convive con il Diabete, percentuale che aumenta al 12,8% per gli ultra 65 enni. Importante è quindi adottare fin dalla giovane età stili di vita corretti per evitarne l’insorgenza.











