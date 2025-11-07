CISL Run: devoluti 9.000 euro all’associazione Autismo Help Cuneo

Questa mattina, venerdì 7 novembre, nel salone Bertolino della Cisl a Cuneo, il segretario generale della Cisl, Enrico Solavagione, ha consegnato nelle mani della vicepresidente di Autismo Help Cuneo Erica Marabotto, l’assegno di 9.000 euro destinato all’associazione. La somma è il frutto della corsa benefica Cisl Run 2025 – “Un passo avanti per l’autismo”.

Si è trattato di una corsa non competitiva, tenutasi l’11 settembre, alla quale hanno partecipato oltre 250 persone. Un’iniziativa molto sentita, carica di entusiasmo e di coinvolgimento da parte di tutti i presenti, uniti per una causa importante: sensibilizzare sulla sindrome autistica.

La manifestazione è nata dal desiderio, in primis del segretario Enrico Solavagione, di coniugare sport, solidarietà e impegno sociale. Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno l’intero ricavato è stato devoluto a sostegno delle attività dell’associazione sul territorio, a favore delle famiglie in cui sono presenti persone con autismo.

Oltre 250 persone – donne, uomini, famiglie con bambini – hanno preso parte all’evento, pensato per tutti e senza limiti di età. La partecipazione di persone di ogni generazione, dai più piccoli agli anziani, ha dimostrato che la solidarietà e lo sport possono davvero unire, e che, quando si è sensibilizzati verso un obiettivo benefico, si partecipa con entusiasmo.

Durante la consegna dell’assegno il Segretario Solavagione si è rivolto verso i presenti: “come Cisl ringraziamo voi genitori dell’Associazione Help Autismo Cuneo per tutto quello che fate per queste persone, ai vostri familiari, che hanno bisogno di supporto, di aiuto e di cure.

Come Cisl Cuneo abbiamo capito, conoscendovi, quanto sia poco conosciuto l’autismo. Una persona con questa sindrome va seguita ininterrottamente e noi, per quanto possibile e per quel che possiamo, ce ne siamo fatti carico. Abbiamo visto tanta partecipazione alla Cisl Run, gli stessi ragazzi hanno passato una serata a loro dedicata in serenità.

La cifra che siamo riusciti a raggiungere speriamo che in qualche modo possa darvi una mano nelle attività che quotidianamente fate verso i vostri ragazzi.

Grazie a questa iniziativa, avete avuto modo di conoscere la Cisl cuneese, un’Organizzazione scevra da pregiudizi ideologici e da odi ideologici. Cerchiamo di essere pragmatici al massimo, un’Organizzazione che prova piacere a fare del bene! Noi ci sentiamo gratificati quando riusciamo a fare del bene per le persone che rappresentiamo e per le persone in difficoltà. Questo siamo noi, questo è lo staff della Cisl Run al quale vanno i miei complimenti, ho visto in loro gioia ed entusiasmo nell’organizzare l’evento. Questo ci riempie di orgoglio immenso.

Anche da parte dell’associazione Autismo Help Cuneo è stato consegnato alla Cisl il premio “Stella Blu” e una pergamena di riconoscimento per l’impegno profuso.

L’associazione Autismo Help Cuneo assegna le “Stelle Blu” a persone e realtà particolarmente vicine alla propria missione. Si tratta di un riconoscimento che premia il sostegno e la vicinanza all’associazione e alla causa dell’autismo, come avvenuto in questo caso.

Erica Marabotto alla consegna dell’assegno ha dichiarato: “Grazie per questo importante gesto di sostegno alle nostre attività. Con voi abbiamo vissuto momenti di vera condivisione e solidarietà.

Il vostro contributo rappresenta un sostegno concreto per le famiglie che ogni giorno affrontano sfide complesse. Andrà a beneficio dei nostri figli “speciali”, per garantire loro una vita dignitosa e un futuro migliore. Tutti noi desideriamo esprimere la nostra gratitudine e riconoscervi il premio “Stella Blu” per la vostra concreta vicinanza e per la vostra concreta umanità verso il prossimo”.

Questa mattina per lo staff organizzativo, che ha curato con grande attenzione l’organizzazione tecnica dell’evento, erano presenti Alessia Comba, Damiana Olivero, Daniele Racca, Pietro Gangarossa e Gerlando Castelli.