VOLLEY AF / Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT WOMEN”: ospiti Fabio Tisci, Rebecca Piva e Greta Catania

Questa sera alle 21, ritorna TIME OUT WOMEN, il format sul volley femminile di serie A giunto alla sua quinta edizione. L’ospite in studio per il quarto appuntamento stagionale sarà l’allenatore in seconda della Honda Cuneo Granda Volley Fabio Tisci. Due, invece, le ospiti in collegamento. Dalla capitale meneghina ci sarà la schiacciatrice della Numia Vero Volley Milano Rebecca Piva, mentre la centrale Greta Catania si collegherà da casa Nuvolì Altafratte Padova.

Nel corso della trasmissione andranno in onda le interviste raccolte in settimana con protagonisti Rebecca Scialanca, Enrico Barbolini, Alessia Gennari e Jessica Rivero. Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.