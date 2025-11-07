VOLLEY MASCHILE A3 / Savigliano, con Acqui Terme un derby per cuori forti

Saranno i cugini del Negrini CTE Acqui Terme a testare la voglia di riscatto del Monge-Gerbaudo Savigliano, che ospita gli alessandrini per il quarto turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, dopo tre sconfitte consecutive.

L’avversario. Squadra d’esperienza, la “Pallavolo La Bollente” arriva da due successi in altrettante partite, che ne fanno una candidata naturale per la vittoria finale del girone. Non inganni, infatti, l’attuale sesto posto dei ragazzi di coach Totire, che, a differenza di molte dirette concorrenti, hanno già riposato e, quindi, pagano un po’ di fisiologico ritardo sulle battistrada. Nelle prime due uscite stagionali avevamo comunque ottenuto altrettante vittorie, sbancando Cagliari al tie-break e poi imponendosi in tre set contro Sarroch davanti al pubblico amico. I punti di forza? Tanti, a partire dalla già citata esperienza, che ha già consentito ai termali di uscire da situazioni difficili in campo. A livello tecnico, invece, gli alessandrini possono contare su un servizio di prim’ordine e su un reparto attaccanti di vertice, con l’opposto Argenta autore di 23 punti contro la Sarlux e le bande Botto (ex capitano di Cuneo) e Petras che rappresentano un lusso per la categoria.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I cuneesi sono usciti senza punti anche dal PalaBarbazza, ma hanno portato con sé sul pullman di ritorno anche il primo set vinto e la sensazione che, limando alcuni dettagli, i risultati arriveranno presto. A dare man forte ai biancoblù è arrivato in settimana anche Paolo Bonola, centrale classe 1992 che conosce bene la provincia Granda, avendo vestito anche la maglia di Cuneo nel 2020/21, proprio la stagione precedente al ritorno di Botto nel capoluogo.

“Acqui è una delle squadre con il roster migliore, che lo scorso anno ha fatto la finale promozione e che si è ancora rafforzata. Parte con grandi aspettative e arriva già da due vittorie importanti. Ha indubbiamente grande potenziale, per cui dovremo essere bravi a limitarli. Principalmente, però, dobbiamo guardare all’interno del nostro campo, cercando di esprimere con continuità la nostra migliore pallavolo, sperando poi di infilarci nelle crepe che eventualmente il loro gioco ci concederà per fare male” – il pensiero di coach Serafini.

I precedenti. Le due squadre si sono affrontate per quattro volte nelle ultime due stagioni e il bilancio oggi pende in favore di Savigliano: 3-1. Il Monge-Gerbaudo vinse, infatti, entrambe le gare nel 2023/24, mentre lo scorso anno si giocò alla prima giornata: vittoria acquese all’andata, trionfo saviglianese al ritorno. Al netto degli incontri ufficiali, però, le due compagini si sono affrontate anche in diversi allenamenti congiunti, tra i quali anche due nell’ultima pre-season, che hanno messo in mostra un grande equilibrio.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 8 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Negrini CTE Acqui Terme sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.



