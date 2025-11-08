Bra celebra il talento di sei artisti con un nuovo Atelier d’arte [FOTO]

Se c’è una cosa che mette tutti d’accordo è l’arte. Visitare una mostra, avvolti dai colori e dalle forme, fa bene all’umore e allo spirito.

E allora accogliamo con grande entusiasmo la nascita di un nuovo Atelier artistico a Bra. Un piccolo scrigno nel cuore della città, precisamente in via Vittorio Emanuele II 253, che ha racchiuso al suo interno le opere di sei artisti rampanti: Cristiano Scano, Francesca Dalla Costa, Manuela Fissore, Mario Sapienza, Maddalena Grosso e Riccardo Testa.

Un pubblico numeroso e attento ha affollato le sale, affascinato dalla qualità delle opere e dalla possibilità di incontrare da vicino i protagonisti dell’esposizione. Tra le autorità pubbliche hanno preso parte all’evento, l’assessore Francesco Matera e il noto critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, che ha catalizzato l’attenzione della platea con le sue brillanti considerazioni.

Una vera e propria “festa tra amici”, con gli artisti visibilmente emozionati che hanno commentato così l’appuntamento: «Siamo davvero felici di questa serata e di aver realizzato questo progetto, un luogo dove la bellezza non si guarda soltanto, ma si vive in tutte le sue espressioni».

Ovviamente non potevamo che passare e dare la nostra benedizione. L’atmosfera è di quelle belle. Per scoprire e curiosare, per farci ispirare, per imparare o chiacchierare. Vale tutto.

Nelle stanze, aperte alla curiosità, vediamo alternarsi quadri che rapiscono lo sguardo in una sorta di interazione magica, appassionante, indimenticabile. Ed è proprio la risposta dello spettatore che rende l’opera completa.

Questo piccolo museo di prossimità, capace di dialogare e coagulare diverse concezioni artistiche, si candida a luogo dell’anima, racchiuso tra pareti che cambiano colore a seconda delle tecniche proposte. Roba che entri bruco ed esci farfalla.

Ora non vorrei raccontarvi tutto, per non togliervi il gusto della visione. Un + va sicuramente dato all’idea di aver creato un collettivo artistico che parla al cuore e alla mente, con benessere assicurato (chi lo dice? Noi).

GLI ARTISTI IN MOSTRA

Per orientarvi nell’infinità di caratteri e di stili, abbiamo pensato ad un briefing rapidissimo degli artisti in mostra.

Cristiano Scano

Cristiano Scano è celebrato come un artista innovativo e visionario, la cui maestria nella manipolazione della resina e dei colori crea opere che catturano la luce e l’immaginazione. La critica ne riconosce l’originalità e la profondità narrativa, mentre le numerose esposizioni internazionali testimoniano il suo crescente impatto nel mondo dell’arte contemporanea.

Francesca Dalla Costa

Con il suo stile illustrativo, la pittrice esplora i temi delle relazioni umane e del colore e attraverso le sue opere indaga i legami, le connessioni e l’espressività del quotidiano. Ogni opera è un tentativo di trasformare l’esperienza umana in segni visivi condivisibili.

Manuela Fissore

Illustratrice e ritrattista specializzata in stile manga. Realizza ritratti dal vivo durante eventi e matrimoni, trasformando attimi autentici in emozioni con leggerezza e poesia. Offre anche illustrazioni ad acquerello su commissione, ideali come regalo, per chi desidera un tocco artistico che unisca il fascino del manga alla magia dei momenti più speciali.

Mario Sapienza

Mario Sapienza si approccia all’arte da autodidatta. Segue un suo percorso di crescita artistica, osservando con profonda cura le opere dei big. Affascinato dal Caravaggio, definisce il suo stile con sensibilità, riproducendo la realtà che lo circonda. Mettendo in primo piano l’essere umano e le sue peculiarità.

Maddalena Grosso

La pittrice esplora attraverso la sua arte temi sociali e attuali, affrontando questioni di rilevanza globale e personale. Il suo lavoro si caratterizza per un linguaggio visivo che fonde elementi di pittura figurativa e astratta, creando un dialogo profondo tra realtà e interpretazione emotiva.

Riccardo Testa

Un artista che riesce a catturare l’essenza della vita nei suoi quadri. Ogni opera è un viaggio emozionale che invita a riflettere e sognare. I suoi colori vibranti e le sue pennellate uniche ci portano in un mondo di bellezza e creatività. Ha recentemente partecipato a diverse esposizioni internazionali, portando il suo talento e la sua arte in diverse parti del mondo. Le sue opere hanno affascinato critici, offrendo uno sguardo unico attraverso la sua interpretazione.

Cosa aggiungere? L’accesso è sempre gratuito e tutti e tutte sono benvenuti.