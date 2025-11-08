Da un mese alla guida delle Fiamme Gialle: "Porto questa divisa come impegno verso la collettività"

È arrivato a Cuneo da Rieti e ha preso servizio il 3 ottobre scorso.

Originario di Cornuda, Treviso, il colonnello Andrea Alba, 50 anni, da poco più di un mese è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza. Si è trasferito qui con la moglie e le due figlie, di 15 e 9 anni.

Un mese è un tempo breve ma comunque sufficiente per farsi una prima idea del contesto in cui si è capitati. E per il colonnello Alba è positiva. "La città è ordinata, si percepisce un benessere costruito nel tempo. So che questa provincia vanta un’economia vivace e una qualità della vita elevata", evidenzia. E di questa città, come dell'intera provincia, è curioso di conoscere la storia, sua grande passione.

Come comandante delle Fiamme Gialle, la sua attività si concentra su una partita cruciale: la tutela dell’economia legale.

"Il nostro corpo è impegnato nel controllo dell'utilizzo delle risorse del PNRR e, più in generale, nel contrasto ai fenomeni di criminalità economico-finanziaria. Con l'obiettivo di evitare l’infiltrazione di capitali illeciti in un tessuto sano, dove le imprese lavorano con serietà. Le “scatole cinesi” o le società apri e chiudi sono tra gli strumenti più usati per creare opacità e aggirare i controlli. Colpire l'economia illegale significa tutelare i cittadini onesti e l'economia che opera nel rispetto delle leggi", spiega.

Un lavoro lungo, lontano dai riflettori e spesso anche dalle cronache.

"Le nostre indagini richiedono tempo. Stiamo investendo molto nell’innovazione: banche dati più integrate, sistemi informatici avanzati. Si sta iniziando a testare anche l’intelligenza artificiale, soprattutto per velocizzare le fasi di analisi e incrocio delle informazioni. La tecnologia ci supporta moltissimo e lo farà sempre di più, ma resta centrale la capacità umana di ascoltare e interpretare ciò che ci viene segnalato."

Tra i temi a cui il colonnello Alba è particolarmente attento, c’è anche la montagna.

Il SAGF è una componente fondamentale della Guardia di Finanza di Cuneo, provincia alpina.

"E' un mondo che conosco. Sono nato in una zona collinare, che guarda alle montagne prima che al mare. Credo si debba lavorare molto nell'educare alla sicurezza in quota. La Guardia di Finanza, tra l'altro, è l’unica polizia di montagna: dobbiamo continuare a garantire presenza, prevenzione e soccorso.”

Il colonnello Alba evidenzia come si sia già instaurata un'ottima collaborazione con le altre forze di polizia della Granda, sotto il coordinamento della Prefettura.

Tanto il lavoro che lo aspetta, in una provincia molto ricca e operosa. Ma la cosa non lo spaventa, anzi. E' una nuova importante esperienza.

Alba ha avuto modo, nella sua carriera, di conoscere regioni e realtà differenti. "Sono felice del percorso fatto. Ogni esperienza mi ha permesso un confronto costruttivo. Questa divisa la porto perché credo nella funzione pubblica: è un impegno verso la collettività".