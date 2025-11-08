“Didattica e Dsa”: il professor Giacomo Stella a Saluzzo

“Didattica e Dsa”, questo il cuore dell’incontro che, mercoledì 12 novembre, vedrà protagonista, a Saluzzo, il Prof. Giacomo Stella.

L’importante appuntamento (rivolto a tutta la cittadinanza: famiglie, studenti, insegnanti e operatori) è in programma dalle 17.30 alle 19.30 nella Scuderia B della Fondazione Bertoni. Come detto, il tema sarà: “Imparare in modo diverso: uno sguardo nuovo sui disturbi specifici dell’apprendimento”.

Il prof. Giacomo Stella, già professore ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, è tra i massimi esperti italiani in tema di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Il professore offrirà una riflessione sui funzionamenti cognitivi alla base dei DSA e presenterà strategie didattiche e strumenti operativi per una società e una scuola realmente inclusiva, capace di valorizzare i diversi modi di imparare.

Prima del convegno pubblico, organizzato dall’Istituto Superiore Soleri Bertoni in collaborazione con il Comune di Saluzzo e il sostegno della Fondazione Crc, è in programma un incontro (alle 14.30) riservato ai docenti del Liceo Soleri Bertoni.