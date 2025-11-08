 / Attualità

Attualità | 08 novembre 2025, 09:57

Il tartufo, specie in via di estinzione? Ad Alba il Tuber Next Gen 2025 [FOTO e VIDEO]

Pianificazione territoriale, cura della biodiversità e presentazione delle carte pedologiche tra i temi affrontati nel corso del convegno finanziato dalla Regione Piemonte

Cambiamento climatico e consumo del suolo pare che siano ormai conclamati nemici di quel tanto prezioso quanto importante fungo che va sotto il nome di tartufo, che tanta parte ha avuto e continua ad avere, ormai da parecchi decenni, nelle fortunate operazioni di marketing presenti sul territorio di Alba, Langhe e Monferrato. 

Con il convegno intitolato Tuber Next Gen 2025, tenutosi ad Alba alle 17 di venerdì 7 novembre presso il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford, a cui hanno partecipato esperti di settore e autorità cittadine, provinciali e regionali, quali l’assessore regionale Marco Gallo, si è cercato di dare una risposta che faccia ben sperare per le future generazioni. 

Pianificazione territoriale, cura della biodiversità e presentazione delle carte pedologiche tra i temi affrontati nel corso dell’iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte. 

Le dichiarazioni a margine del convegno (GUARDA IL VIDEO)

A questo primo incontro albese seguiranno altre tre tappe ad Asti e Alessandria il 14 novembre, per approdare a Torino il 21 in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

Paolo Ciliutti

