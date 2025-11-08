Il tartufo, specie in via di estinzione? Ad Alba il Tuber Next Gen 2025 [FOTO e VIDEO]

Cambiamento climatico e consumo del suolo pare che siano ormai conclamati nemici di quel tanto prezioso quanto importante fungo che va sotto il nome di tartufo, che tanta parte ha avuto e continua ad avere, ormai da parecchi decenni, nelle fortunate operazioni di marketing presenti sul territorio di Alba, Langhe e Monferrato.

Con il convegno intitolato Tuber Next Gen 2025, tenutosi ad Alba alle 17 di venerdì 7 novembre presso il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford, a cui hanno partecipato esperti di settore e autorità cittadine, provinciali e regionali, quali l’assessore regionale Marco Gallo, si è cercato di dare una risposta che faccia ben sperare per le future generazioni.

Pianificazione territoriale, cura della biodiversità e presentazione delle carte pedologiche tra i temi affrontati nel corso dell’iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte.

Le dichiarazioni a margine del convegno (GUARDA IL VIDEO)

A questo primo incontro albese seguiranno altre tre tappe ad Asti e Alessandria il 14 novembre, per approdare a Torino il 21 in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.