Judo Valle Maira, pioggia di podi tra Policoro e Leinì: Penone e Marchiò volano alle finali nazionali

Altre medaglie per l’A.S.D. Judo Valle Maira. Gli scorsi sabato 25 e domenica 26 ottobre, nel palazzetto (Pala Ercole) di Policoro si sono svolte le gare per il Grand Prix Italia categoria cadetti e juniores. Due giornate in si sono disputate le categorie maschili e femminili, con l’associazione rappresentata che ha strappato una medaglia ed egregi piazzamenti.

Ecco i risultati:

Penone Yuri (kg 100) si è classificato al secondo posto. Una giornata di piena forma e determinazione per Yuri, che ha visto vincere due incontri in meno di 20 secondi, con l’incontro di finale in cui purtroppo ha ceduto per troppa sicurezza: “Yuri ha dimostrato grinta e tecnica - afferma il tecnico Diego Penone - è una conferma della sua crescita ma deve migliorare mentalmente.”;

Marchiò Claudia (kg 70) ha vinto due incontri per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica e concentrazione, la quale purtroppo non ci è più stata nell’incontro di semifinale che l’ha vista perdere, senza trovare il riscatto nei ripescaggi, le vale il settimo posto. Il tecnico Penone: “Una bella prova per Claudia, manca ancora la continuità.”;

Luciano Martina (kg 52) ha perso al primo incontro per una disattenzione, non è venuta più recuperata;

Belliardo Luisa (kg 57) ha vinto un incontro per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica e concentrazione, poi si è spenta negli altri due incontri, entrambi persi;

Tosello Christian (kg 66) ha vinto due incontri per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica, perso il terzo e non è stato recuperato;

Garelli Giacomo (kg 66) la sua è stata una giornata no, sia di testa che di tecnica, perdendo al primo incontro.

Altra importante giornata è stata quella di domenica 2 novembre nel palazzetto di Leinì, dove si è svolta la qualificazione del Campionato Italiano Assoluto A2. L'A.S.D. Judo Valle Maira è stata rappresentata da tre atleti:

Marchiò Claudia (kg 70) si classificata al primo posto vincendo due incontri, per IPPON (KO tecnico);

Penone Yuri (kg 100) si è classificato al secondo posto vincendo tre incontri, per IPPON (KO tecnico) e perdendo la finale;

Varetto Marco (kg 81) si è classificato al settimo posto vincendo due incontri, per IPPON (KO tecnico) e perdendo il terzo incontro.

Nella stessa giornata si sono svolti anche le qualificazioni del Campionato Italiano A2 Esordienti. L’ASD ha schierato Diego Allione, qualificato di diritto per la finale A2 e Giammario Francesco, qualificato per la fase finale A1. Invece Bonito Achille (kg 55) ha perso il primo incontro, nei ripescaggi ha tirato fuori tutta la sua grinta vincendo due incontri di IPPON (KO tecnico), ma purtroppo ha perso l’incontro qualificazione e si è classificato al quinto posto.

Varetto, Penone e Marchiò hanno strappato il biglietto per la finale A2 a Foloonica che si svolgerà il 22 e 23 novembre, mentre Allione lo vedremo alla finale A2 a Roma il 15 e 16 ottobre. Il direttivo e i tecnici augurano un grosso in bocca al lupo a tutti i finalisti.