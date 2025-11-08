L'ospedale Ferrero di Verduno si racconta ai giovani: boom di partecipazione per l’open day sanitario

Gli studenti delle IV e delle V superiori del territorio ASL CN2 sono intervenuti numerosi, nella giornata di sabato 8 novembre, all’evento orientativo organizzato all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno in sinergia con gli ordini delle Professioni Sanitarie, i servizi per l’orientamento scolastico dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale e la Dirigenza delle Professioni Sanitarie delle aziende ASL CN1, ASL CN2 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Un successo di pubblico, per un evento che è stato anche un importante momento di confronto tra i professionisti, gli Ordini e le Università.

Ad accogliere gli studenti erano presenti al Ferrero i rappresentanti delle professioni sanitarie, pronti a rispondere a curiosità e domande per aiutare gli studenti nella scelta del percorso universitario e professionale più adatto a ognuno di loro.

Agli studenti e agli ospiti intervenuti non è mancata occasione, a metà pomeriggio, di partecipare ad un interessante tour guidato attraverso i servizi e le strutture del nosocomio di Verduno, per poter capire in modo concreto come le professioni sanitarie si integrino appieno con la realtà ospedaliera. Il tour ha compreso anche il LABSI, il Laboratorio di Simulazione Avanzata nato dall’unione delle energie di Fondazione Ospedale Alba-Bra e ASL CN2, primo in Piemonte in un ospedale non universitario.

Una giornata altamente formativa, durante la quale gli studenti partecipanti hanno potuto conoscere una realtà di studio e lavoro avvincente ed estremamente professionalizzante, porre domande e confrontarsi su ogni dubbio e curiosità rispetto a quella che potrebbe essere in futuro la propria attività lavorativa all’interno del mondo della salute e a favore della collettività.



