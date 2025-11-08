Al Museo Mallé di Dronero la presentazione del volume "Donne della Valle Maira e del Cuneese", a cura di Ivana Mulatero

Un incontro tutto al femminile, tra passato, presente e futuro.

Nell’ambito del festival letterario “Ponte del Dialogo”, è in arrivo a Dronero la presentazione del volume "Donne della Valle Maira e del Cuneese" - Nerosubianco edizioni, a cura della storica delle arti e direttrice del Museo Mallé Ivana Mulatero.

Sarà proprio la Casa Museo dronerese, gioiello di vita e di arte, la splendida cornice di questo dialogo a più voci che si terrà questo pomeriggio, sabato 8 novembre, alle 15.

Insieme ad Ivana Mulatero ci saranno quattro donne di grande competenza: Fiorenza Barbero, Cetta Berardo, Mariella Berra e Daniela Occelli. Moderatrice sarà invece Vanna Pescatori ed il tutto ricamato egregiamente con suggestivi intermezzi musicali, creati ad hoc sul tema dell'arpista Sara Terzano.

PICCOLE GRANDI STORIE FEMMINILI

È un appuntamento ormai fisso l’iniziativa “Ogni 8 del mese un 8 marzo”, ideata dal Museo Mallé di Dronero sotto la direzione dalla storica delle arti Ivana Museo.

Si tratta di cammei dedicati a piccole grandi storie femminili, un importante progetto nato l’8 marzo 2021 in collaborazione con l’archivista Daniela Occelli, che vede il coinvolgimento dell’intera popolazione.

Un modo per, durante l'intero arco dell'anno, celebrare le donne, con la scelta di figure che sono state importanti nei diversi ambiti, per il loro territorio, le persone ed in generale per la società italiana. Donne dell'area valmairese, ma non soltanto, che ricordarle vuol dire prima di tutto riconoscere il loro esempio.

Ora l’uscita delle prime cinquanta puntate della rubrica social, dal 2021 al 2025, raccolte in questo bellissimo lavoro che oggi pomeriggio verrà presentato.

UN MUSEO SEMPRE PIÙ D’ESEMPIO

In occasione del ventennale della costituzione dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, tenutasi il 24 ed il 25 ottobre, il Museo Mallé è stato uno dei protagonisti dell’incontro presso la Sala Consiliare del Palazzo del Comune di Prato “Testimoniare la Casa. Storia di Case”,

Con Daniela Grande dell’Ufficio Cultura e Musei del Comune di Saluzzo, il museo dronerese è stato invitato con la sua direttrice Ivana Mulatero ad interviene nella giornata di venerdì 24 ottobre alla tavola rotonda "Le case della memoria fare rete, nuove possibilità".

L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Prato, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ICOM, ICOM Toscana e il patrocinio di Tourisma e CNA Toscana Centro. Ha visto il contributo di Fondazione CR Firenze, Publiacqua. Sponsor tecnici UnicoopFirenze e Cooperativa ConVoi.

Un museo, il Mallé, che custodisce al suo interno una straordinaria collezione permanente, con opere dal Cinquecento al Novecento di notevole rilievo. Un luogo sempre pronto a riconoscere la bellezza e l’originalità, che ha accolto negli anni già moltissime mostre temporanee. Uno spazio inoltre di idee, progetti come ad esempio quelli di “Guarda! Si Muove” o “Mistà si muove!”, che offre anche la possibilità di visite guidate ed incontri a tema. Un piccolo gioiello, insomma, tutto da scoprire.