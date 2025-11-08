Biella, Ben Cüncià, al via l'edizione 2025: l'intervista a Christian Clarizio VIDEO

“L'anno scorso ci eravamo lasciati con una promessa: volevamo arrivare a quota 8mila. Ce l'abbiamo fatta”. È visibilmente soddisfatto Christian Clarizio, presidente della Pro Loco Biella e Valle Oropa a fronte dei grandi numeri raccolti dall'edizione 2025 di Ben Cüncià, il festival diffuso che celebra, dal 7 al 9 novembre, la polenta concia e valorizza il gusto e le tradizioni del territorio, trasformando l’autunno biellese in una grande festa.

Nato come omaggio alla convivialità montana, Ben Cüncià unisce più di 40 ristoratori locali, pronti a proporre menù speciali dedicati alla regina della tavola piemontese. Ogni piatto sarà un’interpretazione diversa della polenta concia, dove farina di mais, burro e formaggi locali si incontreranno in un connubio di profumi e consistenze che raccontano l’identità gastronomica delle valli biellesi.

L’evento, oltre a valorizzare i sapori locali, rappresenta un potente strumento di promozione del Biellese: dalle vallate di Oropa ai borghi di pianura, tra paesaggi che in questo periodo si accendono dei colori caldi dell’autunno. Ma quali sono i segreti per trasformare un piatto tipico in uno strumento di marketing territoriale? “Avere ottimi prodotti locali – sottolinea Clarizio – creare un progetto basato sulla socialità e condividerlo con tutti gli attori del territorio”.

Inoltre, l’edizione 2025 sarà anche un momento di impegno sociale: accanto ai menù, i ristoratori indosseranno il “grembiule rosso”, simbolo del sostegno alle donne vittime di violenza.