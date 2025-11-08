Ex Ilva di Racconigi, la Lista Patrizia Gorgo rinnova la richiesta di un tavolo comunale di crisi

La Lista Civica ‘Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi’ rinnova la richiesta, più volte avanzata in Consiglio comunale, di istituire un tavolo comunale di crisi dedicato alla difficile situazione dello stabilimento ex ILVA – Acciaierie d’Italia di Racconigi. “La condizione dei lavoratori è sempre più complessa – spiegano gli esponenti della lista –. Molti vivono da mesi nell’incertezza, con prospettive occupazionali poco chiare e lunghi periodi di inattività che si ripetono nel tempo”. La lista sottolinea come “in numerosi casi si tratti di famiglie monoreddito, già in difficoltà a causa dei ripetuti periodi di cassa integrazione, con inevitabili ricadute sul piano economico e sociale per l’intera comunità racconigese”. Per i rappresentanti di Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi: “Un tavolo comunale di crisi rappresenterebbe uno strumento indispensabile per garantire un confronto stabile e trasparente tra amministrazione comunale, rappresentanze sindacali, azienda e istituzioni competenti. Non si tratta solo di una richiesta formale – proseguono – ma di un atto concreto per monitorare la situazione e individuare percorsi condivisi di tutela occupazionale”. La lista ribadisce infine: “La necessità che il Comune di Racconigi assuma un ruolo attivo di coordinamento e supporto, promuovendo un dialogo costruttivo tra le parti interessate e offrendo un punto di riferimento istituzionale per tutelare lavoratori e famiglie con precisi e concreti percorsi di sostegno sociale”.



