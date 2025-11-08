CALCIO FEMMINILE / La Freedom FC Women fa visita al Frosinone, le ragazze di De Martino a caccia dei tre punti

Dopo il pari interno con l'Hellas, la Freedom FC Women va a caccia di una vittoria che manca da 4 giornate (2-0 all'Arezzo lo scorso 5 ottobre) sul campo del Frosinone, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto di metà classifica: sia le cuneesi che le ciociare, infatti, si trovano a quota 10 dopo 7 giornate di Serie B.

Il match sarà l'anticipo mattutino dell'ottavo turno e si giocherà alle 11 di domenica 9 novembre al Centro Sportivo di Ferentino. Gara senza dubbio importante per le biancoblu di mister Vincenzo De Martino, desiderose di ritrovare i tre punti, dopo i ko di Como e Lumezzane e, soprattutto, il pari amaro di domenica scorsa: un'occasione per provare vincere, poter riaccorciare la classifica verso l'alto e non doversi guardare indietro.

L'AVVERSARIA – Il Frosinone Calcio Femminile, neopromossa nel campionato cadetto, ha totalizzato finora 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Dopo il salto dalla Serie C, il club ha arricchito la rosa a disposizione di mister Francesco Foglietta con ben 11 nuove giocatrici: spiccano sicuramente, i difensori Elena Battistini (ex Ternana e Pomigliano) e Nicole Costa (ex Cesena e Verona), le attaccanti Ivana Naydenova (ex Verona), Isotta Nocchi (ex Napoli e Bologna) e Carlotta Buono (ex Spezia). Nell'ultimo turno le ciociare hanno conquistato un fondamentale successo nel derby in casa della Res Donna Roma (4-5) grazie ai gol di De Matteis, Coady, Nocchi, Dezotti e Maier.

Precedenti: nessuno

Ex: nessuna

Frosinone-Freedom FC Women si giocherà domenica 9 novembre ore 11 al Centro Sportivo di Ferentino: dirigerà l'incontro il sig. Pierludovico Arnese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Simone Nicola Marotta di Orvieto e Gianluca Innocenzi di Foligno.

Sarà possibile seguire Frosinone-Freedom FC Women su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

SERIE B FEMMINILE – Il programma dell'ottava giornata (Domenica 9 novembre ore 14.30)

Hellas Verona-Como (8 novembre ore 14.30)

Frosinone-Freedom (ore 11)

Bologna-Trastevere

Brescia-Arezzo

Lumezzane-RES Donna Roma

San Marino Academy-Cesena

Venezia-Vicenza

CLASSIFICA

Como 19, Cesena 18, Lumezzane 14, Bologna 14, Brescia 13, Hellas Verona 11, Res Donna Roma 11, Freedom FC Women 10, Frosinone 10, Vicenza 6, Arezzo 6, San Marino Academy 4, Venezia 4, Trastevere 0.