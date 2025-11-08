CALCIO SERIE C / Il Bra ospita il Pineto con la volontà di continuare a macinare punti

Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé. Così dice il proverbio e l’AC Bra si augura di non smentirlo. I giallorossi infatti arrivano da tre risultati utili ed oggi pomeriggio cercheranno il quarto consecutivo affrontando in casa il Pineto.

Appuntamento allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante per la sfida valevole per la 13ª giornata del girone B di Serie C; fischio d’inizio alle ore 14:30.

Il Bra sta attraversando il miglior momento dal ritorno al calcio professionistico. I piemontesi hanno infatti ottenuto due pareggi (2-2 sul campo della Pianese e 0-0 in casa con la Vis Pesaro) e una vittoria (2-1 settimana scorsa in trasferta contro il Rimini) nelle ultime tre partite.

I ragazzi di mister Nisticò sono dunque lanciati nella loro cavalcata verso la salvezza, obiettivo fisso ormai da inizio anno. I braidesi proveranno a confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite e cercheranno di strappare punti anche agli abruzzesi. Dovranno però fare a meno dell’esterno Andrea Nesci, protagonista di un buon inizio di stagione: per lui si prevede un lungo stop di almeno quattro mesi.

Il Pineto arriva da quattro risultati utili consecutivi: dopo le vittorie a inizio ottobre contro Livorno e Perugia (entrambi 3-0) sono arrivati due pareggi per 1-1 contro Forlì e Pianese. I teramani proveranno dunque ad allungare la striscia positiva, cercando di tornare al successo che manca dallo scorso 19 ottobre. Per i ragazzi di mister Ivan Tisci si tratta del terzo anno in Serie C e l’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere al più presto una comoda salvezza.

In classifica i braidesi sono al 16° posto a quota 10. Gli abruzzesi, invece, occupano attualmente la nona posizione (16 punti) e si trovano in piena zona playoff.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno leggermente favoriti gli ospiti (2.40) con la vittoria della squadra di casa che è data a quota 2.70.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Andrea Consales) e su NOW.

La partita sarà diretta da Gianmarco Vailati di Crema, coadiuvato dagli assistenti Mattia Bettani di Treviglio e Usman Ghani Arshad di Bergamo, quarto ufficiale Riccardo Dasso di Genova e operatore FVS Matteo Taverna di Bergamo.

Prossimo appuntamento per il Bra venerdì 14, quando farà visita alla capolista Arezzo. Fischio d’inizio alle ore 20:30 allo stadio comunale di Arezzo.