CICLISMO / Il 18enne di Sampeyre Thomas Bernardi approda nel team Caja Rural Alea

Nuova avventura per il giovane ciclista cuneese Thomas Bernardi che, nella prossima stagione sportiva, correrà per il team Caja Rural-Alea, squadra di sviluppo della Caja Rural (storica formazione Professional).

Il 18enne di Sampeyre ha dunque scelto la Spagna per la sua prima annata da under23 (categoria dei 19/22 anni), stagione che sarà fondamentale per il suo futuro nel mondo professionistico.

Bernardi entrerà nella Caja Rural-Alea a partire dal prossimo 1° gennaio. La squadra spagnola è un sodalizio di riferimento nel panorama del ciclismo giovanile ed è da sempre ricca di futuri talenti e promesse del mondo delle due ruote.

Il samperese, quest’anno, ha corso per la compagine lombarda “Team F.lli Giorgi ASD” e ha vinto ben quattro classiche nazionali: “GP Sportivi Loria”, “Coppa Valle Grana” (a Caraglio), “Olgiate-Ghisallo” e “Strade e Muri del Voscovado”.

Inoltre ha collezionato numerosi piazzamenti prestigiosi e per lui è arrivata anche la prima convocazione azzurra. Infatti, lo scorso 3 ottobre, Bernardi ha preso il via nella prova in linea del Campionato Europeo junior (in Francia) che ha chiuso al 42° posto, dopo aver lavorato per il connazionale Roberto Capello (all’arrivo secondo e medaglia d’argento).

Dunque si preannuncia una grande esperienza formativa per il cuneese classe 2007.