Il Lions Scarnafigi-Piana del Varaita dona 20 piumoni per il Centro freddo di Savigliano

Venerdì 7 novembre il presidente del Lions club Scarnafigi - Piana del Varaita, Francesco Hellman, ha consegnato 20 piumoni per i letti del centro emergenza freddo a Savigliano.

Il centro di Accoglienza Temporaneo, in via Allione, attivato come ogni anno dal Comune come piano di intervento a sostegno delle persone senza fissa dimora e in difficoltà, vuole garantire un riparo sicuro durante i mesi più rigidi ed è operativo dal 3 novembre, restando aperto fino al 30 aprile 2026.

La gestione è affidata alla Caritas tramite una rete di realtà del volontariato locale: “Il Dono ODV”, l’Associazione Papa Giovanni XXIII e il Comitato locale della Croce Rossa di Savigliano. Le tre associazion, con oltre 50 volontari, si occupano dell’organizzazione, accoglienza e supervisione delle attività quotidiane.

Il centro può ospitare fino a 17 persone, di cui la maggior parte donne ed è aperto dalle 19,30 della sera alle 7,30 del mattino, compresa la colazione, che viene portata dalle ragazze del Cenacolo.

Il provvedimento di apertura del Centro, firmato dal sindaco Portera, nasce dalla constatazione che, nel periodo invernale, anche sul territorio cittadino si registra la presenza di persone in difficoltà o bisognose di aiuto immediato, la cui condizione viene aggravata dal freddo intenso notturno.

"Il centro è frequentato da persone dell’età di 40/45 anni - informano dal club - a cui vengono offerte condizioni di migliore dignità e curati, se necessario. All’interno le persone accolte trovano una sistemazione confortevole con camere spaziose ordinate e pulite, colorate e rallegrate da fotografie.

E' molto commovente parlare con i volontari che cercano di dare una famiglia a chi l'ha persa o non la cerca più - sottolineano dal club, impegnato in questa azione di solidarietà umana.