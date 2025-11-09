Calcio Eccellenza: l’Albese cala il poker contro il Cuneo, al Paschiero finisce 0-4

L’Albese 1917 fa sua la sfida contro l’AC Cuneo con il netto risultato di 0-4.

A decidere la sfida del Paschiero, valevole per la decima giornata del girone B del campionato di eccellenza, le reti di Gomez (doppietta), Ennasry e Vespa.

Il Cuneo arrivava dal pareggio contro il Fossano (1-1), pari preceduto da tre vittorie consecutive (Pro Villafranca, Centallo e Pro Dronero). L’Albese, invece, aveva vinto le ultime quattro partite contro Chieri, Acqui, Vanchiglia e Cheraschese (1-0 domenica scorsa allo stadio “Augusto Manzo”).



LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:34 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in divisa rossa mentre gli ospiti con la maglia a strisce bianco-azzurre.

La partita si sblocca immediatamente: al secondo minuto l’Albese costruisce una buona azione al limite dell’area cuneese e, dopo una serie di passaggi rapidi e precisi, Gomez si trova da solo davanti al portiere e conclude a fil di palo, 0-1.

Il Cuneo subisce il colpo emotivo e alla prima ripartenza ospite, favorita anche da un rimpallo a centrocampo, Gomez lancia nello spazio Ennasry che batte nell’uno contro uno Cavalieri: è 2-0 Albese all’ottavo minuto.

I padroni di casa provano a prendere coraggio con un bel destro di Nacci che finisce di poco alto (16’). Gli albesi ci riprovano intorno al ventesimo prima con Ennasry e poi con Lazzarin.

Al 22’ arriva la terza rete ospite segnata da Gomez che, nonostante la posizione defilata, insacca con un mancino preciso per la seconda volta il pallone nella porta cuneese: 0-3. Mister Bianco prova a passare al 4-2-3-1 con Galfrè punta ma il canovaccio non cambia; al 30’ i biancocelesti vanno vicino al poker con Redi ma Cavalieri risponde prontamente.

Il primo tempo prosegue su ritmi medio-alti ma senza grandi occasioni. Al 39’ ci prova nuovamente Nacci ma il suo sinistro finisce largo alla destra di Russo.

Al 45’ c’è la prima vera occasione per il Cuneo con Gyimah che mette in mezzo per Galfrè, il numero 7 deve tirare velocemente e Russo gli nega la gioia del gol. I biancorossi sembrano svegliarsi proprio sul finire del primo tempo: al 47’ Nacci crea una grande azione offensiva, al termine della quale crossa in mezzo per Galfrè che di testa stampa il pallone sulla traversa. Il direttore di gara, al termine dei tre minuti di recupero assegnati, manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-3.

A inizio ripresa il Cuneo produce una buona mole di gioco e al 55’ ci prova con un buon colpo di testa di Rizzo sugli sviluppi di un corner.

Nel momento migliore dei padroni di casa (60’) arriva l’ennesima doccia gelata della giornata: al termine di una ripartenza ospite un errore difensivo di Silvestro lancia Vespa da solo in area che con freddezza sigla lo 0-4. Al 63’ Angeli va vicino al gol della bandiera con un gran destro dai 30 metri. Al 69’ Vespa tenta la doppietta con un bel destro dal limite, ben parato da Cavalieri. Negli ultimi minuti il ritmo si abbassa e le due formazioni non hanno più occasioni. L’arbitro assegna tre minuti di recupero. Triplice fischio, allo stadio “Fratelli Paschiero” finisce 0-4.

L’Albese sale dunque a quota 21, mentre il Cuneo rimane a 20; guida sempre la classifica l’Alessandria con 25 punti.

Prossimo turno domenica 16, quando il Cuneo farà visita al Chieri e l’Albese ospiterà la capolista Alessandria; fischio d’inizio per entrambe alle ore 14:30.

TABELLINO:



CUNEO – ALBESE 0-4

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Silvestro (63’ Orlando), Scotto, Tall, Rizzo, Angeli, Magnaldi (46’ Rastrelli), Galfrè (67’ Bernardi), Nacci, Caristo (46’ Regolanti), Gyimah (81’ Bianco). A disposizione: Aime, Giraudo E., Giraudo F., Giordano. Allenatore: Danilo Bianco

Albese (4-3-3): Russo, Lazzarin, Muratore, Bellocchio (33’ Galvagno F.), Grimaldi, Bosio, Delledonne (86’ Burnescu), Vespa (72’ Altieri), Gomez (67’ Galvagno G.), Ennasry (76’ Amansour), Redi. A disposizione: Ferlisi, Vidotto, Battaglino, Montesanto. Allenatore: Giancarlo Rosso

Gol: Gomez 2’ (A), Ennasry 8’ (A), Gomez 22’ (A), Vespa 60’ (A)

Ammoniti: Bellocchio (A), Galvagno F. (A), Rizzo (C), Vespa (A), Bernardi (C), Nacci (C), Bosio (A)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 11 – Albese 0

Arbitro: Simonpietro La Malfa di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Fady Hosni di Torino e Francesco Squillace di Torino