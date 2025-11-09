Torna l’Olimpiade dei Cani da Tartufo delle Rocche del Roero

È stato presentato venerdì 7 novembre in conferenza stampa, il programma della “Festa del Tartufo Bianco d’Alba - Rocche del Roero”, che si terrà dal 27 al 30 novembre prossimo a Monteu Roero.

Nel salone polifunzionale di Baldissero d’Alba erano presenti molti amministratori del Roero, ospitati e accolti dal sindaco Michele Lusso. Il primo cittadino di Monteu Roero Paolo Rosso e il presidente dei Tartufai delle Rocche Tino Marolo hanno illustrato gli eventi in calendario, improntati sulla valorizzazione del brand 'Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero' e di tutte le eccellenze del territorio roerino. La manifestazione servirà nel contempo a cementare il legame, nel segno delle 'trifule', con la Comarca de Daroca – Aragona (Spagna).

Si comincerà giovedì 27 novembre con un incontro intitolato 'Riflessioni del Roero Arneis DOCG sul Tartufo delle Rocche' presso l’osteria Bajaj. Sabato 29 novembre in località Serramiana, si terrà una 'Gara Internazionale di Cerca Simulata tra Cani da Tartufo' a cui parteciperanno anche alcuni campioni spagnoli. Alle ore 14.30 avverrà l’intitolazione della “Tartufaia Rivetto” a Roberto Ponzio, mentre alle 16, nel salone della bocciofila, Luca Mercalli presenterà il suo libro 'Breve storia del clima in Italia'.

Domenica 30 novembre sarà la giornata clou, con l’apertura del mercato delle eccellenze, il benvenuto istituzionale alla delegazione amministrativa e tartuficola della Comarca de Daroca, la consegna del Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero 2025 a Valerio Staffelli e le visite al castello con l’associazione Belmonteu.

Dopo il pranzo ufficiale presso il ristorante Roca Rostia, si terrà in piazza Roma la 2a edizione dell’Olimpiade Cani da Tartufo delle Rocche del Roero, gara di cerca simulata, con i 9 paesi delle Rocche rappresentati da altrettante “Tabui”: quest’anno infatti si eleggerà la Regina delle Rocche, che sostituirà Biscotto da Pocapaglia, Re delle Rocche nell’edizione 2024.

Alla conferenza stampa, presenti giornalisti, associazioni, addetti ai lavori e volontari, è intervenuto anche Simone Manzone, consigliere provinciale e sindaco di Guarene (comune del Roero ma non facente parte delle Rocche), che ha fatto notare la grande sinergia delle amministrazioni del Roero:

“Stanno lavorando tutti molto bene” ha sottolineato Manzone “mettendo da parte i campanilismi e con unione di intenti. Anche questa manifestazione è stata programmata dopo la 'Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero' di Vezza d’Alba, in modo da dare continuità agli eventi e a far conoscere sempre meglio le peculiarità del nostro territorio”.

Durante l’incontro è stato sorteggiato l’ordine con cui all’Olimpiade i cani eseguiranno la “cerca”. La sindaca di Magliano Alfieri Giulia Adriano ha sorteggiato per prima la rappresentante di Sommariva Perno. Ricordiamo che i paesi in gara saranno Monteu Roero, Cisterna d’Asti, Canale, Vezza d’Alba, Pocapaglia, Montaldo Roero, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno e Monticello d’Alba.

Il drappo che vestirà la Regina delle Rocche è stato preparato dall’abilissima sarta albese Maria Grazia Delpiano ed è stato mostrato in anteprima durante la serata, chiusa da un intervento di Luciano Bertello storico e ricercatore, grande esperto e conoscitore del Roero in tutti i suoi aspetti.