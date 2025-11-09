VOLLEY A1F / Oggi per le Gatte sfida ad altissima quota: a Cuneo arriva Milano. Cecconello: “Sarà una gara interessante” [VIDEO]

Dopo la battuta d’arresto subita con la Omag Mt San Giovanni in Marignano, per la Honda Cuneo Granda Volley è ora di tornare a giocare: oggi pomeriggio infatti le Gatte di coach Salvagni scenderanno in campo al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta davanti al proprio pubblico e ai propri tifosi, pronte a ritrovare fiducia ed entusiasmo.

Le biancorosse hanno avuto una settimana per riprendere fiato dopo il tour de force delle ultime 3 giornate: tre partite in sette giorni, per un totale di 13 set giocati.

Dall’ultima trasferta disputata a Cervia le cuneesi sono però tornate a mani vuote, con le padrone di casa che si sono aggiudicate l’intera posta in palio per 3-0, centrando la prima vittoria della stagione.

Una prestazione sottotono per le biancorosse, ben lontana dal livello mostrato nelle prime giornate. A Cervia, infatti, si è vista solo l’ombra della squadra che aveva entusiasmato il pubblico nelle prime uscite: due set combattuti, poi un calo che ha compromesso il risultato finale.

Così ha commento la centrale cuneese Agnese Cecconello sul match contro Consolini: “Il primo set è stato combattuto, poi c’è stato un calo. Dobbiamo però imparare a crescere come squadra ed essere in grado di trovare delle soluzioni, abbiamo un bel roster che può fare la differenza”.

Ora dunque serve una pronta reazione per riprendere il ritmo e la brillantezza di inizio campionato.

“La prossima partita sarà importante per la squadra, dobbiamo trovare una reazione. Sappiamo che oggi arriva Milano, ma abbiamo dimostrato che possiamo battere Scandicci, secondo me potremo fare una bella prestazione anche contro di loro”.

Oggi pomeriggio, infatti, le Gatte affronteranno una delle corazzate del campionato, la Numia Vero Volley Milano allenata da coach Lavarini. Una sfida ad altissimo livello contro una delle formazioni più attrezzate, intenzionata a puntare allo scudetto dopo aver già conquistato la Supercoppa Fineco.

Una squadra che vanta un roster stellare, con gli ori mondiali Anna Danesi, Paola Egonu, Eleonora Fersino e Benedetta Maria Sartori, oltre che ad atlete di calibro internazionale. Le lombarde arrivano a Cuneo dopo aver disputato il recupero infrasettimanale della quarta giornata, rinviata per la Supercoppa Fineco.

Anche per loro nessun punto dall'ultima partita: mercoledì sera infatti le atlete di Lavarini hanno ceduto per 3-1 alla corazzata Imoco. Milano ora è quindi terza con 16 punti, mentre Cuneo è in sesta posizione a quota 11.

Sul match di oggi Cecconello commenta: “Abbiamo lavorato sull’intesa di squadra, è molto importante perché giocando in un campionato così competitivo e avendo un roster così giovane è normale avere degli up and down. Stiamo lavorando sulla continuità. Sarà una gara interessante”.

Unica ex della partita Francesca Bosio, giocatrice di Cuneo nel 2018/2019.

Appuntamento quindi a oggi pomeriggio per il big match contro Milano. Fischio di inizio alle 17:00. Per chi non potesse recarsi in palestra a sostenere le Gatte ricordiamo che la partita sarà trasmessa di diretta su VBTV.