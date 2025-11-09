 / 

| 09 novembre 2025, 20:08

Arezzo, elicottero disperso sull'Alpe della Luna: attivate le operazioni di soccorso

(Adnkronos) - È in corso una vasta operazione di ricerca per un elicottero civile disperso nella zona impervia dell'Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. La segnalazione è arrivata alle 17.00 al 118 della Asl Toscana sud est, dopo la perdita dei contatti con il velivolo. 

Per coordinare i soccorsi, nella di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, è stato attivato il gruppo maxi emergenze, con il disaster manager e un infermiere in sala operativa, in collegamento con le sale operative provinciali confinanti. Sul posto operano l'ambulanza di Badia Tedalda, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il Sast, la Croce Rossa Italiana e l'elicottero dell’Aeronautica Militare. 

Le ricerche proseguono in una zona caratterizzata da terreni impervi, mentre le autorità seguono da vicino l’evolversi della situazione. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

