Atalanta-Sassuolo 0-3, doppietta di Berardi e gol di Pinamonti

(Adnkronos) - Il Sassuolo vince 3-0 sul campo dell'Atalanta nel match che apre oggi 9 novembre il programma domenicale dell'undicesima giornata della Serie A. Gli emiliani salgono a 16 punti e si portano a ridosso della zona europea della classifica. L'Atalanta rimane a quota 13, lontanissima dal vertice. Rischia di complicarsi la posizione del tecnico Ivan Juric. 

Il colpaccio del Sassuolo è firmato dalla doppietta di Berardi e dal gol di Pinamonti. I neroverdi aprono le marcature al 29' su rigore. Carnesecchi in uscita stende Pinamonti, Berardi non sbaglia dal dischetto: 0-1. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa. Berardi imbuca per Pinamonti, l'attaccante si gira e fulmina Carnesecchi: 0-2 al 47'. Il sipario sul match cala virtualmente dopo poco più di un'ora. Berardi piazza il sinistro dall'interno dell'area di rigore, 0-3 e game over. 

 

