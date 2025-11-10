 / Altri sport

Altri sport | 10 novembre 2025, 08:30

HOCKEY / Bra regina d’Italia: doppietta Lorenzoni e HC Bra in Coppa Italia

Trionfo casalingo per le squadre femminile e maschile gialloblù: entrambe battono Bologna in finale e conquistano, davanti al pubblico di casa, la quarta Coppa Italia consecutiva

La squadra maschile di Bra vincitrice della Coppa Italia

Bra acchiappatutto! La squadra femminile dell' Hockey  Lorenzoni, e la squadra maschile dell' HC Bra  in questo week-end hanno confermato il titolo vinto nelle ultime tre edizioni di Coppa Italia precedenti e lo hanno fatto sul terreno di casa sotto gli occhi dei propri tifosi e del numeroso pubblico. 

Impresa non facile né scontata perché, per sorteggio entrambe dovevano affrontare il sabato le squadre di Cagliari dell' Amsicora. Per le donne di Bra questo rappresentava, in particolare, uno scoglio non indifferente  perché le cagliaritane, campioni italiane in carica di entrambe le specialità  prato e indoor, le avevano durante la stagione sempre battute anche nella competizioni di Supercoppa.

Con grande decisione, però, Elena Carletti e compagne hanno affrontato la semifinale superandole per 2 a 0 con reti di Loli Munoz e di Sofia Vercelli. Il giorno successivo hanno battuto l' H C Bologna sempre col medesimo risultato grazie alle reti di Loli Munoz e Lisa Di Blasi ed hanno potuto, sotto gli occhi del presidente Calonico, conquistare la Coppa, la tredicesima del loro palmares.

(La squadra femminile campione d'Italia)

Percorso simile e altrettanto difficile quello degli uomini che, superati in semifinale  i cagliaritani dovevano affrontare in finale anch' essi la squadra maschile dell' HC Bologna e senza l'aiuto dell' ucraino Koshelenko, il loro più  importante atleta. Anche in questa gara, dopo il pareggio nei tempi supplementari, hanno chiuso positivamente grazie agli shot out in cui Pryesh Bhana ha posto il sigillo con una gara di grande spessore e coraggio sua e del collettivo.

Festa grande alla presenza del Sindaco e delle autorità  che hanno rimarcato come la città  della Zizzola possa essere chiamata giustamente la capitale dell' Hockey prato.

