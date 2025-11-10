HOCKEY / Bra regina d’Italia: doppietta Lorenzoni e HC Bra in Coppa Italia

Bra acchiappatutto! La squadra femminile dell' Hockey Lorenzoni, e la squadra maschile dell' HC Bra in questo week-end hanno confermato il titolo vinto nelle ultime tre edizioni di Coppa Italia precedenti e lo hanno fatto sul terreno di casa sotto gli occhi dei propri tifosi e del numeroso pubblico.

Impresa non facile né scontata perché, per sorteggio entrambe dovevano affrontare il sabato le squadre di Cagliari dell' Amsicora. Per le donne di Bra questo rappresentava, in particolare, uno scoglio non indifferente perché le cagliaritane, campioni italiane in carica di entrambe le specialità prato e indoor, le avevano durante la stagione sempre battute anche nella competizioni di Supercoppa.

Con grande decisione, però, Elena Carletti e compagne hanno affrontato la semifinale superandole per 2 a 0 con reti di Loli Munoz e di Sofia Vercelli. Il giorno successivo hanno battuto l' H C Bologna sempre col medesimo risultato grazie alle reti di Loli Munoz e Lisa Di Blasi ed hanno potuto, sotto gli occhi del presidente Calonico, conquistare la Coppa, la tredicesima del loro palmares.

(La squadra femminile campione d'Italia)

Percorso simile e altrettanto difficile quello degli uomini che, superati in semifinale i cagliaritani dovevano affrontare in finale anch' essi la squadra maschile dell' HC Bologna e senza l'aiuto dell' ucraino Koshelenko, il loro più importante atleta. Anche in questa gara, dopo il pareggio nei tempi supplementari, hanno chiuso positivamente grazie agli shot out in cui Pryesh Bhana ha posto il sigillo con una gara di grande spessore e coraggio sua e del collettivo.

Festa grande alla presenza del Sindaco e delle autorità che hanno rimarcato come la città della Zizzola possa essere chiamata giustamente la capitale dell' Hockey prato.