Autostima e fiducia in sé stessi: a Busca due serate per costruire relazioni sane

Avere fiducia in sé stessi per costruire con gli altri un rapporto sano di rispetto reciproco è il filo conduttore delle due serate che si svolgeranno a Busca lunedì 17 e lunedì 24 novembre, entrambi alle 20:45 nello Spazio Incontri Porta Santa Maria.

L’iniziativa è promossa dal Comitato "Un’altra Busca è possibile" in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il tema dell’autostima era già stato al centro della serata del 7 marzo scorso quando le psicologhe Monica Marro e Luisa Bertola dell’associazione Noi4You Cuneo avevano introdotto l’argomento. I due incontri in calendario a novembre offrono la possibilità di approfondire il discorso, a partire dal pregiudizio di genere, dall’influenza che esso esercita nella società e dal peso che esso ha sulla costruzione dell’autostima.

Le relatrici Monica Marro (17 novembre) e Luisa Bertola (24 novembre) offriranno ai partecipanti spunti pratici per rinforzare il concetto che la fiducia in sé stessi si può “coltivare” nel corso della vita. “La riflessione proseguirà sull’importanza della comunicazione e della consapevolezza del proprio stile comunicativo – spiegano le psicologhe di Noi4You - per potenziare e mantenere relazioni sane che non intacchino la propria autostima”.

Le donne del Comitato "Un’altra Busca è possibile" (costituitosi un anno e mezzo fa prima delle elezioni amministrative quando a Busca si presentò un’unica lista) si propongono di stimolare una riflessione sull’autostima per invogliare le concittadine ed i concittadini ad interessarsi della cosa pubblica e contrastare il disinteresse nei confronti della vita amministrativa locale. “Sovente si pensa che per occuparsi della cosa pubblica si debba avere chissà quale competenza o preparazione e non si possa partire semplicemente dall’interesse più che legittimo di cittadina o cittadino”, spiegano le donne di "Un’altra Busca è possibile".

La partecipazione a entrambe le serate è libera e aperta a tutte e a tutti. L’ingresso è gratuito.