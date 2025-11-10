Barolo en Primeur, la quinta edizione da record con 1 milione e 130mila euro

Con i 22.000 € raccolti per l’ultimo lotto, la quinta edizione di Barolo en Primeur si chiude con un nuovo record, raggiungendo la cifra complessiva di 1.130.300 € destinati a progetti sociali e culturali in Italia e nel mondo. L’ultimo lotto di Barolo Gustava è stato aggiudicato durante l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba al Castello di Grinzane Cavour, con un’offerta arrivata da Hong Kong, con una donazione a sostegno della Mother’s Choice Foundation, organizzazione che dal 1987 sostiene bambini orfani e giovani madri in difficoltà.

Con questo risultato, l’asta solidale, promossa da Fondazione CRC Donare ETS e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, in cinque edizioni ha raccolto oltre 4,5 milioni di €, a beneficio di quasi 100 progetti sociali e culturali in Italia e nel mondo.





L’ultimo lotto di Barolo Gustava battuto si aggiunge ai 14 lotti assegnati il 24 ottobre scorso al Castello di Grinzane Cavour, in collegamento con New York e Londra, sotto il martelletto del direttore di Christie’s Italia Cristiano De Lorenzo. I fondi raccolti in questa edizione andranno così ad aiutare 21 progetti benefici, a livello locale, nazionale e internazionale, oltre alla Scuola Enologica di Alba ed altre iniziative ancora da definire:

Galleria Borghese sostenuta da Intesa Sanpaolo

Associazione Astra - Strategie per l'abitare sociale OdV, sostenuta da Fondazione C.R. Ascoli Piceno

"Borsa di studio Turin Humanities Programme - Fondazione 1563" sostenuta da Fondazione Compagnia di San Paolo

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, progetto educativo "Una macchina per giocare", sostenuta da ASJA Energy

Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport ONLUS, a supporto della ricerca sulla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), sostenuta da R.F. Celada S.p.A.

Fondazione Ospedale Alba-Bra ETS sostenuta da imprenditori del territorio

Maggie Foundation Care ETS sostenuta da Milan Huaxia Group

China-Italy Philanthropy Forum sostenuta da Finde S.p.A.

Comune di Cupramontana, per riqualificazione e ampliamento del parco pubblico Colle Elisa Amatori, con il sostegno di Fondazione C.R. di Fabriano e Cupramontana

Fondazione Insuperabili sostenuta dal Gruppo EcoEridania

China-Europe Philanthropy Innovation Research Centre sostenuto da JING Yan Foundation

Fondazione Augusto Rancilio, restauro cantinone storico di Villa Arconati, con il sostegno di Palladium USA International

Fondazione Don Gino Rigoldi sostenuta dal sig. Giovanni Viani

Associazione Cattolica Internazionale al servizio della Giovane - OdV sostenuta dal sig. Aurelio Cavallo

Progetto sociale "Energia in comune" sostenuto da Fondazione Piacenza e Vigevano

Ospedale a North Kinangop, in Kenya sostenuto da Poste Italiane

Fondazione Garbi ETS sostenuta da Kruso Kapital S.p.A.

Fondazione Ospedale Cuneo ETS sostenuta da imprenditori del territorio

Ancora da definire i progetti sostenuti dalla donazione di Ceresio SIM S.p.A.