Consegnate a Ceva le borse di studio in memoria dell'avvocata Angela Figone: "Il suo esempio continua a ispirarci"

"Un segno tangibile della presenza e dell’eredità morale di Angela, che continua a ispirare attraverso l’azione della nostra associazione per percorsi di giustizia, rispetto e solidarietà".

Con questi valori, lo scorso sabato 8 novembre, si è svolta la sentita cerimonia di consegna delle borse di studio in ricordo di Angela Figone, giovane avvocato monregalese, che ha sempre profuso impegno e professionalità a sostegno dei più fragili e, in particolare, nella lotta contro la violenza di genere.

L'iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia di Angela e dall'associazione Futuro Donna odv, per questa prima edizione, ha deciso di rivolgersi soltanto agli studenti dell’ultimo anno dei licei coinvolti, complice anche il periodo, che vedeva i ragazzi già concentrati sulla preparazione dell’esame di maturità.

La giuria, che ha valutato gli elaborati ha tenuto conto di aderenza al tema proposto, originalità e riflessione personale, efficacia comunicativa, struttura e coerenza.

A essere premiati sono stagli gli elaborati di: Chiara Barattero (Liceo Scientifico Baruffi di Ceva), Rebecca Artemide Braida (Liceo Classico Beccaria di Mondovì), Danilo Porta(Liceo Scienze Umane Govone di Mondovì e Alessia Rossini (Liceo Scientifico Vasco di Mondovì).

Il pomeriggio ha proposto anche una riflessione che ha visto gli interventi della dott.ssa Carla Longo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cuneo, la dott.ssa Sarah Sclauzero, Presidente dell’A.P.S. me.dea e ufficiale al merito della Repubblica Italiana.