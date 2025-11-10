Donne per la Granda a Fontanelle di Boves per una giornata tra Sole e sorrisi

Sono donne, hanno sogni, ideali e voglia di fare nel solco della cultura e della solidarietà, come aiuto per gli altri e conoscenza della bellezza e dell’arte, da esprimere e da promuovere.

In questa visione ampia e articolata, l’associazione Donne per la Granda è nata con l’obiettivo di creare una rete nella quale condividere esperienze istruttive e di aggregazione tra le socie. Tutte accomunate dal desiderio di contribuire alla crescita del territorio e del welfare della provincia.

Con questo spirito, domenica 9 novembre, un bel gruppo di socie ha risposto all’invito della presidente Debora Cappellino e della presidente onoraria Giovanna Tealdi, dandosi appuntamento a Fontanelle di Boves per trascorrere insieme una giornata all’insegna dell’amicizia e del ringraziamento.

Il momento solenne è stato in piena mattinata con la Messa al Santuario Regina Pacis, celebrata dal rettore don Giuseppe Panero, per esprimere il ringraziamento per quanto di bene il sodalizio ha ricevuto ed anche in ricordo delle socie che non ci sono più.

Al termine della funzione è seguita la foto di rito e poi tutti a tavola per il pranzo sociale che è stato servito presso il ristorante La Bottera di Riforano. Il menù? Tanta roba.

Come sempre, grande successo per un evento baciato dal Sole e dai sorrisi. Già pensando alla prossima iniziativa.