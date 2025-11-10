 / Attualità

Attualità | 10 novembre 2025, 16:15

Il presidente Robaldo incontra la professoressa Elisa Truant, coordinatrice del Campus di Cuneo

Un confronto sui temi della formazione universitaria e sulle prospettive di sviluppo del polo cuneese dell’Università di Torino

Robaldo e Truant

Questa mattina il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha incontrato la professoressa Elisa Truant, coordinatrice del Campus di Cuneo e docente ordinaria presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, per un momento di confronto sui temi della formazione universitaria e sul ruolo strategico che il polo accademico cuneese riveste per il territorio.

«Il Campus di Cuneo rappresenta un patrimonio per l’intera provincia – ha dichiarato il presidente Robaldo –. La presenza dell’Università è un elemento fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Come Provincia continueremo a sostenere e accompagnare il suo sviluppo, in dialogo costante con il mondo accademico».

cs

