 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 novembre 2025, 14:58

La Festa dell'Unità nazionale e delle Forze Armate a Garessio con associazioni, Corpo Bandistico e l'ultracentenario Renato Quaglia

Ieri, domenica 9 novembre, le celebrazioni al monumento ai caduni di piazza Vittorio Veneto

Nella cornice solenne del Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto, si è tenuta ieri, domenica 9 novembre, la commemorazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno richiama la comunità garessina a un momento di riflessione e gratitudine verso coloro che hanno servito e continuano a servire il Paese.

Alla cerimonia hanno preso parte associazioni di volontariato, i Vigili del Fuoco,  l’A.I.B., i Carabinieri e il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro, che ha accompagnato con le proprie note l’alzabandiera e la deposizione al monumento.

Particolarmente toccante la presenza del Maresciallo ultracentenario Renato Quaglia, cittadino onorario di Garessio, che con i suoi 107 anni rappresenta una preziosa testimonianza vivente di dedizione e amore per la patria.

Nel suo intervento, il sindaco Luciano Sciandra ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti e ha rivolto un pensiero speciale ai caduti e a quanti, ancora oggi, si impegnano per la sicurezza e la libertà della nazione: “Comprendo la nostra responsabilità dobbiamo coinvolgere le nuove generazioni a non dimenticare chi, nel passato ed anche oggi, dedica la propria vita per il nostro Paese. A loro va il nostro ringraziamento".

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium