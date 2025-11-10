La Festa dell'Unità nazionale e delle Forze Armate a Garessio con associazioni, Corpo Bandistico e l'ultracentenario Renato Quaglia

Nella cornice solenne del Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto, si è tenuta ieri, domenica 9 novembre, la commemorazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno richiama la comunità garessina a un momento di riflessione e gratitudine verso coloro che hanno servito e continuano a servire il Paese.

Alla cerimonia hanno preso parte associazioni di volontariato, i Vigili del Fuoco, l’A.I.B., i Carabinieri e il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro, che ha accompagnato con le proprie note l’alzabandiera e la deposizione al monumento.

Particolarmente toccante la presenza del Maresciallo ultracentenario Renato Quaglia, cittadino onorario di Garessio, che con i suoi 107 anni rappresenta una preziosa testimonianza vivente di dedizione e amore per la patria.

Nel suo intervento, il sindaco Luciano Sciandra ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti e ha rivolto un pensiero speciale ai caduti e a quanti, ancora oggi, si impegnano per la sicurezza e la libertà della nazione: “Comprendo la nostra responsabilità dobbiamo coinvolgere le nuove generazioni a non dimenticare chi, nel passato ed anche oggi, dedica la propria vita per il nostro Paese. A loro va il nostro ringraziamento".