Manta celebra i suoi giovani: nuovi nati, neodiciottenni e studenti premiati con le borse di studio [FOTO]

Un incontro ricco di partecipazione quella che si è tenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 7 novembre a Manta in Santa Maria del Monastero, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio ai suoi giovani cittadini: i nuovi nati, i neo diciottenni e gli studenti meritevoli.

Il sindaco Ivana Casale ha aperto la cerimonia salutando i bambini nati tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2025, simbolo di una comunità che cresce e guarda con fiducia al futuro.

Presenti il vicesindaco Pierfranco Margaria e gli assessori Stefania Lasagno, Nicola Falco e Stefano Arnaudo, alcuni amministratori comunali tra cui Gian Luca Arnolfo, consigliere di minoranza

Subito dopo, è stata la volta dei ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età, a cui è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana, gesto che segna il passaggio alla piena cittadinanza e ai doveri civici.

Alla cerimonia è intervenuto anche il professore universitario Roberto Calvo, che ha proposto una riflessione profonda sull’importanza dei valori costituzionali e sull’impegno dei giovani nella società di oggi.

Ecco i 37 maggiorenni di Manta

Dante Audisio, Gabriele Bavaglia, Luca Bergese, Pietro Boffa, Nicholas Bogino, Fabiola De Blasio, Nicola Demarchi, Anna Forniglia, Matteo Francione, Davide Galetto, Nicola Garzino, Alessandro Gastaldi, Asia Giraudo, Melisa Gjerovini, Filippo Griotti, Weihao Hua, Giacomo Izzo, Francesca Jakas, Erdi Kasneci, Mattia Lacinej, Lorenco Lacinejs, Francesco Lanzetti, Gloria Mairone, Helen Melfi, Marco Moriondo, Sofia Natali, Giuliana Patania, Angela Prenga, Edoardo Ramaglia, Emanuele Rera, Ludovico Tommaso Simon, Tommaso Sinesi, Greta Maria Stiari, Filippo Valentino, Samuele Valentino, Marta Vicentini, Andrea Zanchettin.

A seguire, si è svolta la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli.

Le due borse di studio in memoria della signora Rosa Rinaudo, riservate alla scuola primaria, sono state assegnate a Emma Artale (classe 5ª A) e Nicola Bollati (classe 5ª B).

<figure class="image"> </figure>Le due borse di studio riservate alla scuola secondaria di primo grado, rispettivamente in memoria di Pietro e Giorgio Pagliero (offerta dalla Multitel S.p.A.) e dei coniugi Caterina Aimar e Michele Bessone (offerta da Marinella Bessone), sono andate a Nicole Taccetti e Tommaso Damiano.

La borsa di studio ‘don Federico Monge’, offerta dalla ditta Balfor e riservata a uno studente che abbia conseguito la maturità e intenda proseguire gli studi, è stata assegnata a Alberto Lorenzato.

Il premio speciale ‘Coniugi Conti De Rege Provana’, destinato a uno studente che abbia conseguito la laurea a ciclo unico o di secondo livello, è stato conferito a Martina Forniglia.

Infine, il premio in memoria dei coniugi Luigi Delsoglio e Serafina Ferrua, offerto dalla Servizi & Trasporti D.D. Srl della famiglia di Emanuele Mariano Delsoglio, è stato assegnato alla studentessa Valentina Risso.

A conclusione della serata, il sindaco Ivana Casale ha espresso la propria soddisfazione: “Esprimo la mia grande gioia per la riuscita dell’evento e per la numerosa partecipazione. Questi momenti rappresentano un segno concreto di comunità e di speranza. I giovani sono il futuro di Manta e vederli crescere, impegnarsi e partecipare con entusiasmo è motivo di orgoglio per tutti noi”.