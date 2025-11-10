Mondovì, dalla Regione Piemonte 40mila euro per la manutenzione del torrente Ermena

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nella manutenzione idraulica e nella messa in sicurezza del territorio e dei corsi d’acqua in particolare.

Accanto ai lavori di pulizia e manutenzione ordinaria lungo il torrente Ellero e agli analoghi lavori di salvaguardia finanziati dal PNRR e pianificati sullo stesso Ellero tra il Borgato e il Ponte della Madonnina, la Regione Piemonte ha concesso nei giorni scorsi 40mila euro per la manutenzione del torrente Ermena, tra i principali affluenti di destra dell’Ellero.

"Prosegue il nostro impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico - il commento del sindaco, Luca Robaldo -. Grazie al programma della Regione Piemonte, approvato nell’ambito della Legge regionale n. 54 del 1978, riusciamo ad intervenire anche sul torrente Ermena al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo per l’intera comunità".