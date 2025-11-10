Plastica invisibile e cieli perduti: a Bernezzo un incontro per riflettere sull’impatto dell’inquinamento su ecosistemi e salute

Giovedì 20 novembre, alle 18.30, presso la sede del Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo (via Alpi, 25) è in programma il secondo incontro della Comunità di Interesse del progetto “Darksky Hub”, una nuova occasione per comprendere come diverse forme di inquinamento danneggino gli ecosistemi e la salute.

L’incontro, promosso da Sideralis APS in partenariato con Cras Odv, Noau officina culturale e il Comune di Bernezzo, sostenuto con il maggior finanziamento da Fondazione Compagnia di San Paolo e con il contributo della Fondazione CRC, si pone l’obiettivo di generare idee e impegni concreti replicabili a livello comunitario. Interverranno Franco Borgogno di CleanAlp, ricercatore ambientale e divulgatore scientifico e Irene Borgna, antropologa e scrittrice. Le iscrizioni, gratuite, sono aperte su Eventbrite al link bit.ly/4m4GVtW. Per maggiori informazioni: enrico.t@noau.eu e sideralisaps@gmail.com

Franco Borgogno, attraverso la Fondazione European Research Institute, conduce studi sull’inquinamento da plastica in ecosistemi remoti. Durante la serata guiderà i partecipanti alla scoperta dei numeri invisibili della plastica nelle Alpi e negli ecosistemi remoti e verrà esplorato l’impatto sui luoghi che consideriamo “puri”.

Irene Borgna ha portato alla luce i danni ecosistemici e antropologici dell’inquinamento luminoso attraverso il libro “Cieli Neri”. Nel suo intervento affronterà i temi dei cieli neri, dei danni ecosistemici e antropologici dell’inquinamento luminoso riflettendo su come la perdita del buio influisca sulla nostra percezione, sulla salute e sul senso di comunità.

Al termine degli interventi, seguirà un momento di aperitivo e scambio, dove i partecipanti saranno invitati a confrontarsi su come ridurre l’impronta e l’uso della plastica e su come agire sulla gestione delle luci pubbliche e private a livello locale. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 22 gennaio con Orti Generali, un progetto di rigenerazione urbana nato a Torino nel 2010 che trasforma orti abusivi in spazi condivisi.