Saluzzo, è fresco di stampa il calendario 2026 di Paola Ravazzi

Il nuovo anno è alle porte ed è tempo di munirsi di un nuovo calendario per programmare.

Non manca all’appuntamento la nuova realizzazione di Paola Ravazzi, insegnante e appassionata di fotografia che da anni realizza almanacchi dedicati alla bellezza e alla storia di Saluzzo, la sua città. Il nuovo calendario 2026 si intitola “Sguardi tra passato, presente e futuro nel Marchesato di Saluzzo” e rispetto alle precedenti edizioni porta con sé delle novità: alcuni scatti non sono propriamente realizzati a Saluzzo, ma nei dintorni "per valorizzare e far conoscere anche altri luoghi del circondario", come spiega l’autrice.

"La seconda novità è che per alcuni mesi del calendario ho voluto proporre un confronto tra ieri e oggi, con fotografie dei primi decenni del secolo scorso affiancate dalla loro replica ai giorni nostri: per curiosare su ciò che è rimasto uguale e ciò che è cambiato nell’architettura cittadina", prosegue a spiegare Ravazzi. "Infine la terza novità è la collaborazione con alcune persone che hanno posato come modelli e che devo ringraziare: un grazie specialissimo va a mia figlia Federica, che compare in più di uno scatto, e al suo compagno Cippo Andrea Ingaramo.

Da non omettere è lo scopo del progetto, che è sempre la beneficenza in favore dei bambini: detratte le spese, come al solito, l'intera somma sarà devoluta per attività solidali e di cuore. È il mio modo di restare vicina allo spirito di don Bosco con cui mi ha cresciuta mio papà".

"Si tratta del mio quarto calendario e, ogni volta, c’è l’entusiasmo di cercare nuovi spunti e soprattutto di portare il più lontano possibile il nome della mia città e la sua bellezza", conclude Paola Ravazzi.