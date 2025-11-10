CALCIO BF / Freedom solida e vincente: 2-0 al Frosinone e ritorno al successo dopo quattro turni

Una Freedom pratica e concreta torna alla vittoria dopo 4 gare ed espugna Ferentino nell’anticipo mattutino dell’ottava giornata di Serie B: le biancoblu la spuntano 2-0 con un gol per tempo contro il Frosinone, al termine di una partita con poche occasioni da gol conquistando, anche per questo motivo, tre punti fondamentali per rafforzare la propria ottima classifica. Prova di compattezza, tra l’altro con il secondo clean sheet stagionale, della compagine di mister De Vincenzo, in grado di rischiare poco e di punire nei momenti giusti della gara.

LA CRONACA – Padrone di casa che, in serie positiva, si presentano con il 3-5-2: fra i pali Nardi, difesa con Battistini, Costa e Neddar; in mediana Coady, Dezotti, Naydenova, Collova e Karaivanova; davanti Cinquegrana e Nocchi. 4-4-2 per le cuneesi: fra i pali Vinoly, retroguardia composta da Marenco, Perin, Bianchi e Giuliano; a centrocampo Zanni, Errico, Kaabachi e Berveglieri; in attacco il consueto tandem Bonetti-Pasquali.

Dopo 20’ di totale equilibrio, la Freedom FC Women la sblocca al primo episodio utile: punizione di Bonetti dalla trequarti sinistra, con traiettoria velenosa che attraversa tutta l’area, trovando il tocco vincente di Pasquali da distanza ravvicinata. Alla mezz’ora conclusione di Bonetti, Nardi copre il primo palo e devia in corner. Il Frosinone si vede fra il 38’ ed il 40’ con un tiro di Neddar ed un colpo di testa di Karaivanova, in entrambi i casi con palla bloccata da Vinoly.

Anche nella ripresa non accade molto: al 52’ Battistini svirgola da buona posizione, mentre 5’ dopo Pasquali impegna Nardi. Al 63’ la neoentrata Scherlizin non trova il tap-in vincente sotto porta. La serie di cambi non cambia sostanzialmente l’inerzia del match, chiuso nel finale: al minuto 80 gestisce bene palla al piede e serve Kaabachi che, dal limite dell’area, stoppa e tira piazzandola nell’angolino.

La Freedom FC Women sale così a quota 13 in classifica e torna dalla Ciociaria con punti e tranquillità: domenica 16 novembre, al “Paschiero” di Cuneo, le biancoblu ospiteranno il Bologna.

FROSINONE-FREEDOM FC WOMEN 0-2

Reti: 22’ Pasquali (Fre), 80’ Kaabachi (Fre)

FROSINONE (3-5-2): Nardi, Battistini (83’ Contena), Costa, Neddar; Coady, Dezotti (83’ Licari), Naydenova, Collova, Karaivanova (58’ Tata); Cinquegrana (68’ De Matteis), Nocchi (58’ Maier). A disp. Pastore, Vaccari, Stibel, Zuliani. All. Foglietta.

FREEDOM FC WOMEN (4-4-2): Vinoly, Marenco, Perin, Bianchi, Giuliano; Zanni (65’ Mele), Errico, Kaabachi, Berveglieri (45’ Scherlizin); Bonetti, Pasquali (86’ Imperiale). A disp. Macagno, Ravnachka, Dicataldo, Johansson, Spinelli, Casella. All. De Martino.

Arbitro: Pierludovico Arnese di Teramo (Simone Nicola Marotta di Orvieto e Gianluca Innocenzi di Foligno).

Ammonita: Perin (Fre)





