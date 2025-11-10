I sapori di montagna protagonisti a Villanova Mondovì: torna la Fiera Nazionale BEE

Una settimana per scoprire i sapori, le storie e l’autenticità della montagna, nel segno della convivialità e della cultura gastronomica locale.

Villanova Mondovì si prepara a accogliere la nuova edizione della fiera nazionale “Bee - Sapori di Montagna”.

Da martedì 11 a domenica 16 novembre 2025, torna una settimana interamente dedicata ai formaggi, alla cultura rurale e alle produzioni di qualità delle vallate alpine.

L’evento, promosso dal Comune di Villanova Mondovì in collaborazione con numerose realtà del territorio, unisce gusto, didattica e spettacolo, confermandosi come uno degli appuntamenti autunnali più attesi del Monregalese.

"L'edizione 2025 di BEE si sdoppia: i visitatori che verranno a Villanova e le persone che abitano in paese potranno infatti prendere parte a diversi appuntamenti esperienziali, mentre la domenica la vera protagonista sarà la grande fiera - spiega l'assessore Giacomo Vinai -. Durante la settimana e nella giornata di domenica abbiamo varie proposte per diverse fasce d’età e diversi interessi, proprio per coinvolgere più persone possibili. Vi aspettiamo alla nostra Fiera BEE – Sapori di montagna”.

[L'assessore alle manifestazioni Giacomo Vinai]

Il programma prenderà il via martedì 11 novembre con una raffinata degustazione dal titolo “Il saké e i formaggi di montagna”, presso la Biblioteca Orsi, dove il celebre liquore giapponese incontrerà i prodotti caseari locali. A condurre la serata sarà il sakè sommelier ed educator Luca Eula.

Gli abbinamenti proposti sono: trota di Agritrutta abbinata al Sakè Honjozo Otokoyama Raijin, tre formaggi stagionati di montagna abbinati a tre saké (Sempuku Shinriki Muroka Genshu dalla regione di Hiroshima; Uroko Yamahai dalla regione di Tochigi, Kenbishi Mizuho dalla regione di Hyogo). Infine il primo piatto caldo con Hakushika Tokubetsu Yamadanishiki. Pane e focacce. Il costo per la degustazione, in programma dalle 20, è di 25 euro, prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 12 alle 20.30 spazio al teatro con “Un maestro nel cuore”, omaggio a Ezio Briatore, presentato dal gruppo “Canzon&Teatro” al Teatro "Garelli". La serata è a ingresso libero.

Giovedì 13 alle 20, sarà la volta di “Tra caglio e padelle”, un laboratorio esperienziale per imparare a produrre formaggio e gustarlo in una cena conviviale sotto la tensostruttura di piazza Filippi, in collaborazione con l'azienda agricola "La Capanna".

I partecipanti produrranno il proprio formaggio di capra a partire dal latte. Durante il laboratorio didattico verrà proposta in abbinamento la cena dello chef Michele, proprietario de "Le Colonne resort" di Elva. Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione (il costo del laboratorio con la cena è di 40 euro).

Il giorno successivo, venerdì 14, sempre in piazza Filippi dalle 20, l’appuntamento è con “Capre al tavolo”: una cena animata e un dj set pensato per i giovani.

I ragazzi di "Karaoke itinerante" proporranno una serata di puro divertimento in abbinamento alla cena proposta da TOC 1956 e i vini di "Non solo wine".

Il menù comprende tre portate con abbinamento di vini e dolce. Durante la serata possibilità di acquistare bibite, vino e coktail. Il costo della cena è di 30 euro, vino incluso, prenotazione obbligatoria.

Sabato 15 la “Cena Sarda” con l’azienda agricola Oredda di Mangatia F.lli di Sassari.

L'azienda, punto di riferimento del settore, porterà a Villanova produzioni cucinate abilmente dallo chef Ario Tomasetti. Sarà un viaggio culinario attraverso tradizione e innovazione per scoprire e gustare i sapori della Sardegna. In abbinamento saranno proposti i vini della cantina Sarotto Roberto di Neviglie. Possibilità di menù privo di prodotti ovi-caprini. Il costo è di 40 euro, vino incluso. La prenotazione è obbligatoria.

Domenica 16 novembre, dalle 8.30 alle 19, protagonisti saranno gli animali: pecore, capre, lama e alpaca.

Il centro di Villanova sarà animato da espositori, laboratori, showcooking e momenti musicali che raccontano la ricchezza del territorio.

La giornata prenderà il via alle 9 con l’arrivo del gregge dell’Azienda Agricola Basso nel prato laterale di piazza della Rimembranza, seguito alle 10 dall’incontro Formaggi delle Marittime, un dialogo con i produttori Luigi Landra e Francesca Ambrogio, moderato da Nadia Borgetti (Aree Protette Alpi Marittime), per riflettere sulle sfide e opportunità dell’allevamento in alpeggio. Al termine, degustazione di prodotti a marchio Qualità Parco APAM a cura di Atelier Ma’erba (ingresso libero fino a esaurimento posti, tensostruttura piazza della Rimembranza).

Dalle 10 alle 17, i più piccoli potranno incontrare Gli Amici Alpaca dell’azienda MairALP, partecipando ad attività didattiche (4-10 anni) davanti all’area ristoro di piazza Filippi.

Sempre per i bambini, il laboratorio Piccoli Casari (ore 10.30-15.30, tensostruttura piazza Filippi) offrirà la possibilità di imparare a lavorare il latte insieme a Ilaria, titolare dell’azienda agricola La Capanna. È richiesta prenotazione al 339 113 0291.

Alle 10.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale della Fiera Bee, con protagonisti l’azienda agricola Oredda di Mangatia (provincia di Sassari) e il racconto di “De.Co. – Il viaggio tra le eccellenze della provincia di Cuneo”, a cura di Tiziana Martino (tensostruttura piazza Filippi).

[Il taglio del nastro con amministratori ed enti del territorio, in una precedente edizione]

La giornata proseguirà con Il Tagliere di Bee (ore 11.30-13.30), che permetterà l’acquisto e la degustazione di formaggi locali abbinati ai vini dell’azienda agricola Chiadò Piat di Villanova Mondovì.

A mezzogiorno, spazio allo Showcooking delle Marittime, curato da Aree Protette Alpi Marittime e dall’Associazione Cuochi Provincia Granda, sempre nella tensostruttura di piazza della Rimembranza. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel pomeriggio, alle 16, si terrà il DegustaBee, una degustazione guidata dei formaggi del territorio a cura di Coldiretti (info e prenotazioni: 366 575 2531 – 0171 447 280 – eca.cn@coldiretti.it).

Gran finale musicale alle 17 con il concerto della Oliver River Gess Band, evento conclusivo della Fiera Bee 2025 (tensostruttura piazza Filippi, ingresso libero).

Mercoledì 19: teatro e filosofia con la Fondazione CRC

La settimana proseguirà con un appuntamento culturale a Villanova Mondovì, dove mercoledì 19 novembre, alle 19, il Teatro Garelli ospiterà Facciamoci delle domande, spettacolo teatrale promosso dalla Fondazione CRC e realizzato dal Faber Teater.

Lo spettacolo invita a riflettere sul valore delle domande e della filosofia come strumento di crescita critica e consapevole, sostenendo lo sviluppo delle competenze riflessive di bambini e giovani adulti.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su www.fondazionecrc.it.

Per informazioni e prenotazioni per laboratori, cene e degustazioni è necessario prenotarsi è al numero 339 113 0291 o scrivere a info.fierabee@gmail.com.

Aggiornamenti e curiosità saranno pubblicati sui canali social ufficiali Villanova Mondovì Official e Comune di Villanova Mondovì.