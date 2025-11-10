Barolo piange Paolo Cravero, scomparso a 38 anni

Barolo e Diano d’Alba si stringono in un dolore che attraversa due comunità unite da affetti, lavoro e storia familiare. La scomparsa di Paolo Cravero, morto a trentotto anni, lascia un vuoto che in queste ore si percepisce nelle strade, nei volti e nelle parole di chi lo conosceva. Un ragazzo ricordato per la sua gentilezza, la riservatezza e quel sorriso capace di illuminare anche i giorni difficili.

Pur vivendo a Diano dopo il matrimonio, Paolo rimaneva profondamente legato a Barolo, dove era cresciuto e dove aveva mosso i primi passi della sua vita adulta. Era diplomato alla Scuola Enologica e lavorava in una nota cantina del paese, contribuendo ogni giorno a quel mondo del vino che per lui era passione e identità. Radici ancora più salde grazie alla sua famiglia, storica presenza del borgo con il negozio di alimentari.

Il sindaco di Barolo, Fulvio Mazzocchi, ha espresso un cordoglio commosso: "Non ci sono parole per commentare la perdita di una figura così giovane e così integrata nella comunità di Barolo. Anche se dopo le nozze era andato a vivere a Diano, Paolo è sempre legato al nostro Comune. A nome mio e dell’amministrazione comunale rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Il funerale sarà celebrato mercoledì 12 novembre alle ore 15 nella Parrocchia di San Donato a Barolo, con partenza dalla casa di Diano, in via Regina Margherita 11, alle 14.30. Il Santo Rosario verrà recitato martedì sera alle 20.30, sempre nella chiesa barolese. Alla moglie Martina, collaboratrice dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Alba, la Chiesa albese ha fatto giungere un messaggio di vicinanza e preghiera, unendosi al dolore dei genitori Ornella e Guglielmo, dei fratelli Stefano e Marco e di tutti i familiari.

Nel messaggio funebre, la famiglia Cravero ha rivolto un ringraziamento al dottor Meistro, alle infermiere dell’A.D.I. di Gallo Grinzane e al personale medico che ha accompagnato Paolo negli ultimi mesi con competenza e umanità.