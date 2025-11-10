 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 10 novembre 2025, 07:43

Due incidenti nel Cuneese: auto in fiamme a Barge e Racconigi, nessun ferito

Domenica pomeriggio di paura sulle strade della Granda: in entrambi i casi le vetture hanno preso fuoco dopo l’impatto, ma gli occupanti sono usciti illesi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Saluzzo, Barge e Racconigi

L'auto bruciata coinvolta nell'incendio di Barge

L'auto bruciata coinvolta nell'incendio di Barge

Due distinti incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di domenica 6 novembre sulle strade della provincia di Cuneo, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.

Il primo episodio è avvenuto a Barge, in via Provinciale Saluzzo, dove una Fiat Panda è rimasta coinvolta in un incidente, prendendo successivamente fuoco. La persona alla guida è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo e Barge, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Un secondo intervento ha interessato Racconigi, in via Principi di Savoia, dove un’altra autovettura è andata a fuoco a seguito di un sinistro stradale. Anche in questo caso non si registrano feriti.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium