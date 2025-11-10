Due incidenti nel Cuneese: auto in fiamme a Barge e Racconigi, nessun ferito

Due distinti incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di domenica 6 novembre sulle strade della provincia di Cuneo, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.

Il primo episodio è avvenuto a Barge, in via Provinciale Saluzzo, dove una Fiat Panda è rimasta coinvolta in un incidente, prendendo successivamente fuoco. La persona alla guida è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo e Barge, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Un secondo intervento ha interessato Racconigi, in via Principi di Savoia, dove un’altra autovettura è andata a fuoco a seguito di un sinistro stradale. Anche in questo caso non si registrano feriti.