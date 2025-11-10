Il banchiere cuneese Beppe Ghisolfi domani a La 7

Quando si parla di economia e di banche il professor Beppe Ghisolfi è ospite fisso sui canali nazionali.



Domani alle 12.00 sarà intervistato da David Parenzo all’"aria che tira" su La 7.



Non passa settimana senza che Ghisolfi venga chiamato per la sua competenza e chiarezza riconosciuta a tutti i livelli.



Intanto sta per uscire il suo ottavo libro “Primi passi verso l’economia" edito da Aragno che ha in programma due edizioni: una natalizia ed una a gennaio per gli studenti.

Come ha dichiarato l’editore Nino Aragno "grande intellettuale e mecenate della cultura", Ghisolfi ha trasferito la sua conoscenza del settore finanziario nei suoi libr, che si sono rivelati bestseller di grande successo.