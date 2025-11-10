 / Solidarietà

Solidarietà | 10 novembre 2025, 06:45

Sabato 15 novembre torna la raccolta del Lions e dei Leo per la Colletta alimentare

Volontari del Club in prima linea per raccogliere beni di prima necessità. Un gesto semplice può fare la differenza

Lions in azione nella Colletta alimentare 2024

Un piccolo gesto, un aiuto concreto. Torna sabato 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata nazionale della Colletta alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà.

A Bra, così come in tutta Italia, l’obiettivo è sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la raccolta di generi di prima necessità, come pasta, riso, latte a lunga conservazione, olio e prodotti per l’infanzia.

La Colletta alimentare coinvolgerà anche il Lions Club Bra Host e il Leo Club Bra. Chiunque desideri contribuire potrà recarsi in uno dei supermercati aderenti, dove i volontari dei Club e altri sostenitori saranno presenti per accogliere le donazioni e coordinare la raccolta.

La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti, e anche un piccolo gesto può fare una grande differenza: una semplice busta di alimenti può trasformarsi in un aiuto essenziale per chi vive momenti di difficoltà.

Silvia Gullino

