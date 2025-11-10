CALCIO ECCELLENZA / L'Albese schianta il Cuneo, Rosso: “Grande vittoria che ci deve dare consapevolezza” [VIDEO]

È terminata 0-4 la partita tra AC Cuneo 1905 e Albese 1917, sfida valevole per la decima giornata del girone B del campionato di eccellenza.

A decidere l’incontro dello stadio “Fratelli Paschiero” sono state la doppietta di Gomez (2’ e 22’) e le reti di Ennasry (8’) e Vespa (60’).

L’Albese sale così a quota 21, mentre il Cuneo rimane a 20; guida sempre la classifica l’Alessandria con 25 punti.

Prossimo turno domenica 16, quando il Cuneo farà visita al Chieri e l’Albese ospiterà la capolista Alessandria; fischio d’inizio per entrambe alle ore 14:30.

Le dichiarazioni dei due allenatori, Rosso e Bianco, al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)