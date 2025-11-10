CORSA SU STRADA / La FastCuni ha assegnato i titoli regionali dei 10 km: successo di Anna Arnaudo

La 4° edizione della Michelin FastCuni ha assegnato sabato 8 novembre i titoli regionali dei 10km di corsa su strada.

La manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva Il Podio a Cuneo e che, come ormai tradizione, precede la StraConi della domenica, ha visto una doppietta del Battaglio CUS Torino per quanto riguarda i titoli assoluti grazie al successo di Anna Arnaudo (34:03) e Francesco Breusa (29:26), secondo nella classifica assoluta della gara alle spalle di Francesco Susca (Atl. Cisternino/29:21).

Completano il podio maschile Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo/30:09) ed Emauele Santelli (Battaglio CUS Torino/30:28). Sul podio femminile salgono invece Sonia Mazzolini (GAV/34:52) ed Elisa Calandri (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/36:15). Quest’ultima fa suo anche il titolo u23 mentre quello juniores va a Lucia Porello (Battaglio CUS Torino/40:39). Restando in ambito femminile, le allieve si sono confrontate su distanza ridotta (6km): vittoria e titolo per Francesca Bianco (ASD Dragonero/23:38) con netto margine sulle avversarie, a partire da Rosa Giacco (ASD Borgaretto 75/30:21) e Anna Sacco Botto (ASD Dragonero/32:37), rispettivamente seconda e terza classificata.

Al maschile invece, titolo promesse per Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita/31:40), 7°assoluto; sul podio anche Michele Aimo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/31:47) e Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino/32:15). Nella categoria juniores, successo di Alessandro Cena (Atl. Canavesana/31:23), sesto assoluto; lo seguono in classifica Lorenzo Laratore (Atl. Saluzzo/32:35), Rayan Ibnoucheikh (Atl. Canavesana/34:58) e Gabriele Soncin (Battaglio CUS Torino/35:10). Andrea Ubezio (Atl. Roata Chiusani/35:30), infine, si aggiudica il titolo della categoria allievi davanti al compagno di club Samuele Martina (35:42) e a Gabriele Riccio (Atl. Canavesana/36:04).

Fidal Piemonte ricorda, infine, che la manifestazione era inoltre valida come 16ª prova del Trofeo CorriPiemonte Strada.