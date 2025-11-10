 / Sport

Sport | 10 novembre 2025, 18:09

CORSA SU STRADA / La FastCuni ha assegnato i titoli regionali dei 10 km: successo di Anna Arnaudo

Tra le allieve vittoria di Francesca Bianco (ASD Dragonero). Per Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita) titolo promesse. Ad Andrea Ubezio il primo posto della categoria allieve

(Anna Arnaudo - ph Bizioli Fidal)

La 4° edizione della Michelin FastCuni ha assegnato sabato 8 novembre i titoli regionali dei 10km di corsa su strada

La manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva Il Podio a Cuneo e che, come ormai tradizione, precede la StraConi della domenica, ha visto una doppietta del Battaglio CUS Torino per quanto riguarda i titoli assoluti grazie al successo di Anna Arnaudo (34:03) e Francesco Breusa (29:26), secondo nella classifica assoluta della gara alle spalle di Francesco Susca (Atl. Cisternino/29:21). 

Completano il podio maschile Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo/30:09) ed Emauele Santelli (Battaglio CUS Torino/30:28). Sul podio femminile salgono invece Sonia Mazzolini (GAV/34:52) ed Elisa Calandri (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/36:15). Quest’ultima fa suo anche il titolo u23 mentre quello juniores va a Lucia Porello (Battaglio CUS Torino/40:39). Restando in ambito femminile, le allieve si sono confrontate su distanza ridotta (6km): vittoria e titolo per Francesca Bianco (ASD Dragonero/23:38) con netto margine sulle avversarie, a partire da Rosa Giacco (ASD Borgaretto 75/30:21) e Anna Sacco Botto (ASD Dragonero/32:37), rispettivamente seconda e terza classificata.

Al maschile invece, titolo promesse per Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita/31:40), 7°assoluto; sul podio anche Michele Aimo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/31:47) e Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino/32:15). Nella categoria juniores, successo di Alessandro Cena (Atl. Canavesana/31:23), sesto assoluto; lo seguono in classifica Lorenzo Laratore (Atl. Saluzzo/32:35), Rayan Ibnoucheikh (Atl. Canavesana/34:58) e Gabriele Soncin (Battaglio CUS Torino/35:10). Andrea Ubezio (Atl. Roata Chiusani/35:30), infine, si aggiudica il titolo della categoria allievi davanti al compagno di club Samuele Martina (35:42) e a Gabriele Riccio (Atl. Canavesana/36:04).

Fidal Piemonte ricorda, infine, che la manifestazione era inoltre valida come 16ª  prova del Trofeo CorriPiemonte Strada.

fidal piemonte

