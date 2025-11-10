GINNASTICA / Arianna Caliman protagonista assoluta a Caorle: doppio argento nazionale per la giovane cuneese

Due splendide medaglie d’argento e un posto d’onore tra le migliori ginnaste italiane: il nome di Arianna Caliman continua a brillare nel panorama nazionale della ginnastica ritmica. L’atleta della Cuneoginnastica, tesserata per l’anno in corso per la società Concordia di Chivasso ma allenata a Cuneo, ha conquistato un doppio secondo posto al campionato italiano di Specialità Gold, categoria Junior 2, disputato a Caorle lo scorso weekend.

La competizione, tra le più attese della stagione, riunisce solo le prime venti ginnaste d’Italia per ciascuna fascia d’età e specialità, selezionate in base ai risultati delle Zone Tecniche. Un contesto prestigioso, che conferisce ulteriore importanza ai risultati ottenuti dalla giovane cuneese.

Per Arianna si tratta della terza partecipazione consecutiva a una finale nazionale di Specialità Gold. Anche quest’anno ha confermato il suo valore, confermando il titolo di Vicecampionessa Italiana alla palla, attrezzo col quale era già salita sul podio anche nelle due edizioni precedenti. La sua esecuzione, precisa e armoniosa oltre che dall’alto coefficiente di difficoltà, ha incantato pubblico e giuria, premiando il lavoro e la costanza di questi anni.

Ma la vera sorpresa di questa edizione è arrivata con il nastro, attrezzo con cui Arianna ha debuttato quest’anno. Dopo aver vinto il titolo di campionessa interregionale, la giovane ginnasta ha portato in pedana un esercizio di grande difficoltà, curato nei dettagli e accompagnato da un’interpretazione elegante. Il risultato è stato straordinario: un secondo argento nazionale, che testimonia una crescita tecnica e artistica sempre più matura.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico della Cuneoginnastica, che segue Arianna nel suo percorso con dedizione e professionalità. “Siamo orgogliose di lei — commentano le allenatrici — perché questo risultato è frutto di un impegno quotidiano fatto di sacrifici, passione e amore per la ginnastica. Arianna è un esempio per le compagne più giovani: affronta ogni gara con determinazione e grinta, e il doppio podio nazionale è la giusta ricompensa per tutto ciò che ha saputo costruire.”

L’impresa di Caorle rappresenta un importante traguardo anche per la società cuneese, che negli ultimi anni ha saputo affermarsi come una realtà di riferimento nel panorama ginnico piemontese e nazionale. I risultati di Arianna Caliman confermano la qualità del lavoro tecnico svolto in palestra e la forza di un gruppo che crede in primis nel valore della formazione sportiva e umana delle proprie atlete.

Con tre finali nazionali consecutive e altrettanti podi, Arianna si consolida come una delle giovani più promettenti della ginnastica ritmica italiana, capace di unire l’elevato grado tecnico degli esercizi con eleganza, carattere e costanza. Il suo percorso continua, e Caorle si consacra anche questo’anno come una tappa indelebile di una carriera già ricca di grandi soddisfazioni.