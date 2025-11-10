Hockey braidese in trionfo: le congratulazioni dell'amministrazione comunale

Ancora una volta l’hockey braidese si conferma ai vertici della categoria portando a casa una doppia fantastica vittoria.

In questo week end, infatti, tanto la squadra femminile dell’Hockey Lorenzoni quanto la squadra maschile dell’HC Bra si sono aggiudicate la Coppa Italia di categoria, confermano la striscia che le vede vincitrici di delle ultime tre edizioni del trofeo.

“Ad entrambe le squadre va il nostro plauso e il nostro ringraziamento perché, con grande impegno e costanza, continuano a portare la nostra città ai vertici italiani ed europei dell’hockey su prato”, il commento del sindaco Gianni Fogliato dell’assessore allo sport Francesco Matera, presenti allo stadio insieme ad una nutrita delegazione di amministratori.