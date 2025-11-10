VOLLEY A1F / Honda Cuneo-Vero Milano 1-3: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI: S.V.

JAELYN KEENE 6,5: sottorete risponde sempre presente. Porta a casa diverse fast e a fine partita i punti messi a referto risultano 8.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 6: partenza straordinaria per la cubana, poi la benzina finisce e accusa un calo vistoso. Migliorabile la ricezione.

MARGARITA MARTINEZ 6: entra in campo per far rifiatare Rivero, giusto il tempo per mettere a terra due buoni palloni.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD: S.V.

LINDA MAGNANI 5,5: coach Salvagni la inserisce di tanto in tanto per migliorare la fase difensiva, ma paga qualcosa in ricezione.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO 5,5: qualche imprecisione in ricezione, mentre appare in crescita la fase difensiva.

AGNESE CECCONELLO 6: chiude l’incontro con tre murate. Poco cinica in attacco, ma la difesa milanese non è poi così perforabile.

MASA PUCELJ 6: viaggia a corrente alternata, tra tocchi pregevoli ed errori evitabili. Porta comunque a casa 12 punti, anche grazie a due pregevoli monster-block su Egonu. Piuttosto male al servizio, dove pesano quattro errori.

NOEMI SIGNORILE 6: smista con ordine le compagne. Buona l’intesa con Rivero, che si ritrova a essere la cecchina di un tempo. Perde un pizzico di brillantezza nel terzo e quarto set.

BINTO DIOP 7: è la top scorer del match con 19 punti (45%). In alcune fasi del match è un’autentica trascinatrice. Cala nel finale, come d’altronde tutte le sue compagne. Un ace e quattro errori al servizio.

FRANCOIS SALVAGNI 6: dopo la disfatta di Cervia era importante dare un segnale di vivacità e la risposta auspicata è arrivata…quanto meno nei primi due set. L’assenza di Pritchard è una gatta da pelare e il tecnico bolognese la risolve dando fiducia a una rinvigorita Rivero. La caccia all’impresa, tuttavia, termina nel terzo set.