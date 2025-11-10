VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: primo KO per il Mondovì Volley

Dopo cinque giornate il girone A del campionato di serie B1 femminile ha una capolista solitaria: è l’Acrobatica Alessandria. Dopo aver concesso il primo set al Cus Torino, la squadra di coach Bruno Napolitano ha ribaltato il match sul 3-1, trascinata dai 18 punti della MVP Giorgia Coveccia.

Sul secondo gradino della classifica troviamo la Florens Vigevano, che in casa ha trovolto l’Issa Novara con un netto 3-0. Prima sconfitta stagionale per il Mondovì Volley, battuto in trasferta dal Gso Villa Cortese per 3-1. Eppure la squadra di coach Claudio Basso aveva iniziato il match nel migliore dei modi, conquistando il primo set per 21-25.

Nel secondo parziale le rossoblù, dopo una bellissima rimonta, hanno sprecato un set point, per poi perdere il set ai vantaggi sul 27-25. Da quel momento in poi il Mondovì ha iniziato a perdere anche lo smalto iniziale, mentre le padrone di casa ritrovavano vigore e certezze, finendo per conquistare i restanti set per 25-20 e 25-17.

Grazie a questo successo, il Villa Cortese ha agganciato le pumine al terzo posto, in coabitazione con il Volley 2001 Garlasco, corsaro per 0-3 sul campo del Chieri 76’. Vittoria sul velluto (3-0) del Care Project Bellusco sull’Academy Volpiano, mentre il Parella Torino ha piegato al tie-break il Capo d’Orso Palau.

Dopo due vittorie consecutive, infine, è incappata in una nuova sconfitta il Cogne Aosta, superato in trasferta dal Pan Alfieri Cagliari per 3-1. Da segnalare che nel prossimo turno di campionato, il Mondovì Volley ospiterà, sabato 15 novembre alle ore 20:30, l’Issa Novara.

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO ACADEMY VOLPIANO 3-0 PARELLA TORINO CAPO D’ORSO PALAU 3-2 GSO VILLA CORTESE MONDOVI’ VOLLEY 3-1 CHIERI 76’ VOLLEY 2001 GARLASCO 0-3 FLORENS VIGEVANO ISSA NOVARA 3-0 ACROBATICA ALESSANDRIA CUS TORINO 3-1 PAN ALFIERI CAGLIARI SD CCS COGNE AOSTA 3-1

LA CLASSIFICA

1 ACR. ALESSANDRIA 14 2 FLORENS VIGEVANO 13 3 MONDOVI’ VOLLEY 11 4 GSO VILLA CORTESE 11 5 VOLLEY 2001 GARLASCO 11 6 CARE P. BELLUSCO 9 7 CAPO D’ORSO PALAU 7 8 CUS TORINO 6 9 SD CCS COGNE AOSTA 6 10 PAN ALFIERI CAGLIARI 6 11 PARELLA TORINO 3 12 CHIERI 76’ 3 13 ISSA NOVARA 3 14 VOL-LEY A. VOLPIANO 2

PROSSIMO TURNO – 6^ GIORNATA DI ANDATA