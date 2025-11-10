 / Sport

Sport | 10 novembre 2025, 14:11

VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: primo KO per il Mondovì Volley

Trasferta amara per le pumine di Claudio Basso, che escono sconfitte per 3-1 dal confronto in casa del Villa Cortese. Al comando della classifica ora c’è in solitaria l’Acrobatica Alessandria

Una immagine di repertorio del Mondovì Volley (foto Cristiano Silvestri)

Dopo cinque giornate il girone A del campionato di serie B1 femminile ha una capolista solitaria: è l’Acrobatica Alessandria. Dopo aver concesso il primo set al Cus Torino, la squadra di coach Bruno Napolitano ha ribaltato il match sul 3-1, trascinata dai 18 punti della MVP Giorgia Coveccia. 

Sul secondo gradino della classifica troviamo la Florens Vigevano, che in casa ha trovolto l’Issa Novara con un netto 3-0. Prima sconfitta stagionale per il Mondovì Volley, battuto in trasferta dal Gso Villa Cortese per 3-1. Eppure la squadra di coach Claudio Basso aveva iniziato il match nel migliore dei modi, conquistando il primo set per 21-25. 

Nel secondo parziale le rossoblù, dopo una bellissima rimonta, hanno sprecato un set point, per poi perdere il set ai vantaggi sul 27-25. Da quel momento in poi il Mondovì ha iniziato a perdere anche lo smalto iniziale, mentre le padrone di casa ritrovavano vigore e certezze, finendo per conquistare i restanti set per 25-20 e 25-17. 

Grazie a questo successo, il Villa Cortese ha agganciato le pumine al terzo posto, in coabitazione con il Volley 2001 Garlasco, corsaro per 0-3 sul campo del Chieri 76’. Vittoria sul velluto (3-0) del Care Project Bellusco sull’Academy Volpiano, mentre il Parella Torino ha piegato al tie-break il Capo d’Orso Palau. 

Dopo due vittorie consecutive, infine, è incappata in una nuova sconfitta il Cogne Aosta, superato in trasferta dal Pan Alfieri Cagliari per 3-1. Da segnalare che nel prossimo turno di campionato, il Mondovì Volley ospiterà, sabato 15 novembre alle ore 20:30, l’Issa Novara.

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO

ACADEMY VOLPIANO

3-0

PARELLA TORINO

CAPO D’ORSO PALAU

3-2

GSO VILLA CORTESE

MONDOVI’ VOLLEY

3-1

CHIERI 76’

VOLLEY 2001 GARLASCO

0-3

FLORENS VIGEVANO

ISSA NOVARA

3-0

ACROBATICA ALESSANDRIA

CUS TORINO

3-1

PAN ALFIERI CAGLIARI

SD CCS COGNE AOSTA

3-1

LA CLASSIFICA

1

ACR. ALESSANDRIA

14

2

FLORENS VIGEVANO

13

3

MONDOVI’ VOLLEY

11

4

GSO VILLA CORTESE

11

5

VOLLEY 2001 GARLASCO

11

6

CARE P. BELLUSCO

9

7

CAPO D’ORSO PALAU

7

8

CUS TORINO

6

9

SD CCS COGNE AOSTA

6

10

PAN ALFIERI CAGLIARI

6

11

PARELLA TORINO

3

12

CHIERI 76’

3

13

ISSA NOVARA

3

14

VOL-LEY A. VOLPIANO

2

PROSSIMO TURNO – 6^ GIORNATA DI ANDATA

GSO VILLA CORTESE

CHIERI 76’

 

ACADEMY VOLPIANO

AC. ALESSANDRIA

 

SD CCS COGNE AOSTA

FLORENS VIGEVANO

 

VOLLEY 2001 GARLASCO

PAN ALFIERI CAGLIARI

 

CAPO D’ORSO PALAU

CARE P. BELLUSCO

 

MONDOVI’ VOLLEY

ISSA NOVARA

 

CUS TORINO

PARELLA TORINO

 

Matteo La Viola

