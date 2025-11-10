CONTROCORRENTE / Cuneo, il volley è la nostra bandiera. Oltre 7.000 tifosi in un weekend da record, quindi?

Cuneo ha vissuto un fine settimana straordinario di sport e passione. Oltre 7.000 persone hanno riempito il palazzetto per sostenere le squadre di Serie A maschile e femminile di volley, dimostrando, ancora una volta, che la pallavolo è il cuore pulsante dello sport cuneese.

Non è solo una questione di risultati o di spettacolo: il volley rappresenta un patrimonio sociale e identitario per l’intera provincia. Famiglie, giovani, scuole e associazioni trovano in questo sport un modello di rispetto, impegno e collaborazione.

Proprio per questo, è fondamentale che istituzioni, imprese e cittadini uniscano le forze per sostenere concretamente le realtà pallavolistiche del territorio. Investire nel volley significa investire nei valori positivi dello sport, nella crescita dei nostri ragazzi e nella promozione dell’immagine della provincia di Cuneo in tutta Italia.

Il palazzetto pieno è un segnale chiaro: il pubblico c’è, la passione è viva. Ora serve il coraggio di crederci tutti insieme. Perché il volley, a Cuneo, non è solo uno sport: è una parte della nostra identità.

Il volley è diventato (di nuovo) il patrimonio di tutta la comunità della Granda, sapranno politica ed imprenditori mettere a terra questa ricchezza o si faranno sfuggire (di nuovo) l’occasione?