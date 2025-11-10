SUPERLEGA / Gli highlights di Cuneo-Trento: il ritorno di una sfida leggendaria [VIDEO]

Sabato sera 8 novembre, al palasport di San Rocco Castagnaretta, è andato in scena uno degli eventi sportivi più attesi e significativi dell’autunno: Cuneo-Trento. Una partita che ha fatto la storia del volley maschile italiano, riportando alla mente le epiche finali scudetto del 2010 e 2011, quando prima i piemontesi e poi i trentini si contesero il tricolore davanti a due palazzetti gremiti.

Dopo undici anni di assenza dalla massima serie, Cuneo è tornata protagonista nella SuperLega, ritrovando la corazzata Trento in un duello carico di fascino e nostalgia. Quasi 4.500 spettatori hanno riempito gli spalti per assistere a uno spettacolo di altissimo livello: la MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha conquistato il primo set infiammando l’atmosfera, ma Trento ha poi ribaltato l’incontro, chiudendo 3-1 tra applausi e standing ovation per tutti i protagonisti.

Ora non resta che rivivere i momenti più belli di questa serata straordinaria attraverso gli highlights di Cuneo-Trento (GUARDA IL VIDEO)