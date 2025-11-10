 / Volley

Volley | 10 novembre 2025, 15:46

VOLLEY A1F / La Honda Cuneo Granda Volley torna al lavoro, duplice impegno in settimana per le Gatte

Mercoledì sul campo della Eurotek Laica UYBA, domenica in casa contro Chieri

Dopo la sconfitta contro Milano, la Honda Cuneo Granda Volley è tornata ad allenarsi in vista di un doppio appuntamento pesante: in questa settimana le Gatte sfideranno in trasferta la Eurotek Laica UYBA mercoledì e la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 in casa domenica.

Mercoledì 12 novembre si parte alle 20:30 alla E-Work Arena di Busto Arsizio, in diretta su Rai Sport e VBTV, mentre domenica 16 novembre fischio d’inizio alle 17 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV.

Il programma della settimana

- lunedì: 14:30-16:30 allenamento

- martedì: 10-13 video e allenamento

- mercoledì: 10-12:30 video e rifinitura, 20:30 partita contro Eurotek Laica UYBA (E-Work Arena, Busto Arsizio, diretta Rai Sport e VBTV)

- giovedì: 16-18 allenamento (ex Media 4)

- venerdì: 8-10 pesi, 10-12 allenamento, 17-19 allenamento (ex Media 4)

- sabato: 16-18 allenamento

- domenica: 9-10:15 rifinitura, 17 partita contro Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 (Palazzetto dello Sport, Cuneo, diretta VBTV)

