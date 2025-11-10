VOLLEY A1F / La Honda Cuneo Granda Volley torna al lavoro, duplice impegno in settimana per le Gatte

Dopo la sconfitta contro Milano, la Honda Cuneo Granda Volley è tornata ad allenarsi in vista di un doppio appuntamento pesante: in questa settimana le Gatte sfideranno in trasferta la Eurotek Laica UYBA mercoledì e la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 in casa domenica.
Mercoledì 12 novembre si parte alle 20:30 alla E-Work Arena di Busto Arsizio, in diretta su Rai Sport e VBTV, mentre domenica 16 novembre fischio d’inizio alle 17 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV.
Il programma della settimana
- lunedì: 14:30-16:30 allenamento
- martedì: 10-13 video e allenamento
- mercoledì: 10-12:30 video e rifinitura, 20:30 partita contro Eurotek Laica UYBA (E-Work Arena, Busto Arsizio, diretta Rai Sport e VBTV)
- giovedì: 16-18 allenamento (ex Media 4)
- venerdì: 8-10 pesi, 10-12 allenamento, 17-19 allenamento (ex Media 4)
- sabato: 16-18 allenamento
- domenica: 9-10:15 rifinitura, 17 partita contro Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 (Palazzetto dello Sport, Cuneo, diretta VBTV)