Volley | 10 novembre 2025, 13:10

VOLLEY B1F / Mondovì, a Villa Cortese arriva la prima sconfitta stagionale

Monregalesi battute per 3-1 nel posticipo domenicale

(Credits Luciano Pecchenino)

Non riesce la quinta gemma consecutiva al Mondovì Volley. 

Nel posticipo domenicale sul campo del GSO Villa Cortese le ragazze dei coach Basso e Dagna incappano in una seconda parte di gara con qualche errore di troppo, capitalizzato al meglio dalle padrone di casa che chiudono 3-1 (21-25, 27-25, 25-20, 25-17).

La sfida inizia in modo positivo per le monregalesi, con il primo parziale conquistato d’autorità, ma da quel momento le lombarde iniziano a recuperare, trascinate da una Baldizzone da 17 punti e da un muro che a fine serata andrà a segnare quota 10. Per contro capitan Aliberti e compagne non riescono a tenere sotto controllo gli errori (29 negli ultimi tre parziali) e lasciano strada alle avversarie.

Con questi tre punti Villa Cortese aggancia proprio Mondovì Volley al terzo posto della classifica (sempre guidata da Alessandria) a quota 11 punti. Nella prossima giornata la compagine rossoblu tornerà tra le mura amiche per affrontare la Issa Novara. La sfida è in programma sabato 15 novembre alle 20.30.

LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “È stata una sfida in cui i tanti errori hanno avuto la loro parte e possiamo dire che siamo durati appena più di due set. Abbiamo alternato cose buone e cose meno buone, e c’è rammarico per non essere riusciti a conquistare punti che potevano essere alla portata. Credo che anche a livello mentale non siamo stati sempre al top, nella seconda parte di gara siamo calati tanto e ciò ha fatto la differenza.”

LE DICHIARAZIONI DELLA PALLEGGIATRICE SARA COLOMBANO: “Queste sono le partite da cui bisogna imparare, guarderemo le cose che sono andate meno bene e ci lavoreremo con più attenzione durante la settimana. Il rammarico c’è perché nonostante Villa Cortese sia una buona squadra, con qualche errore in meno nei momenti più decisivi probabilmente avremmo portato a casa qualche punto. Il campionato è lungo e di certo non sarà una sconfitta a farci tremare: in questi mesi abbiamo preso consapevolezza dei nostri punti di forza, dobbiamo soltanto ricordarci di averli e usarli sempre al 100%.”

GSO VILLA CORTESE - MONDOVÌ VOLLEY 3-1 (21-25, 27-25, 25-20, 25-17)

GSO VILLA CORTESE: Baldizzone 17, Franchi (L), Elli 3, Camurri 6, Lualdi 5, Donato 7, Shpuza 14, Sacchetti, Ratti 12, Venegoni. Non entrate: Pozzi, Fellegara.

Errori in battuta: 8. Battute vincenti: 5. Muri vincenti: 10.

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 14, Imarisio (L), Sangoi 20, Sclavo, Monaco (L), Bergese 6, Aliberti 7, Colombano 2, Munari 1, Picchiotti 1, Bole 12.

Errori in battuta: 19. Battute vincenti: 5. Muri vincenti 4.

